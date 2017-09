Ki kellett volna zárni Andy Vajnáék pályázatát, mégis ők nyertek

Andy Vajna Radio Plus Kft.-je nyerte az NMHH békéscsabai 88,9 MHz rádiós frekvenciára kiírt pályázatát, de a döntést bíróságon megtámadták. A 24.hu most az általa megismert több száz oldalnyi dokumentumra hivatkozva azt írja: súlyos dolgok történhettek az NMHH Médiatanácsánál a filmügyi kormánybiztos békéscsabai terjeszkedése során.

A portál szerint Vajnáék győzelme alapvetően két dolognak volt köszönhető:

a médiatanács nem zárta ki a Radio Plust a pályázatból, holott az több olyan mulasztást is elkövetett a pályázat során, ami erre alapot adhatott volna;

és a pályázatok tartalmi értékelésekor az úgynevezett szubjektív résznél a tanács plusz egy pontot adott Vajnáéknak, míg a tapasztalt helyi rádiósoknak nem.

A 24.hu szerint – bár a médiatanács tagjai kedvük szerint adhatnak valakinek további pluszpontokat – valójában Vajna pályázatának tartalmi értékelését meg sem lett volna szabad kezdeni, ha a médiatanács betartja a médiatörvényt és saját pályázati kiírása szövegét.

A potenciálisan 63 ezres vételkörzetű békéscsabai 88,9 MHz-re vonatkozó helyi rádiós pályázat kiírása alapján a pályázóknak olyan, valamely banknál lévő elkülönített célszámla meglétét kellett volna igazolniuk, amelyhez még a pályázók sem tudnak hozzáférni, és sikeres pályázat esetén később az azon lévő elkülönített összegből csak a rádió működésének első háromhavi működése lenne finanszírozható.

Ehhez képest a Radio Plus Kft. első alkalommal olyan banki igazolást próbált benyújtani, amely egyáltalán nem volt megfelelő: nem elkülönített célszámlára vonatkozó igazolás volt, hanem egy sima folyószámlára vonatkozó papír arról, hogy egy évvel a 2016. novemberi pályázati beadás előtt azon rendelkezésre állt tízmillió forint és friss dokumentum nem érkezett.

Ezután hiánypótlásra kaptak lehetőséget, de ismételten egy egy évvel korábbi, 2015. december 14-i igazolást adtak be, és az a mondat a hiánypótláskor sem szerepelt az igazoláson, hogy a számla kikerült a Radio Plus rendelkezése alól. A portál azt írja, ki kellett volna zárni a pályázót, ám Vajnáék ezután – jócskán a jogvesztő hiánypótlási határidőt követően – harmadjára is lehetőséget kaptak a korrekcióra.

Végül a Duna Takaréktól szereztek egy másik igazolást, ezt a bank január 24-i keltezéssel írta, vagyis rég a hiánypótlásra rendelkezésre álló jogvesztő határidőt követően: épp aznap, amikor a médiatanács előzetes napirendje szerint délben már döntést hoztak volna a frekvenciára érkezett pályázatok alaki érvényességéről, és ott vélhetően a kizárás következett volna. Ám a testület végül a jegyzőkönyvek alapján január 31-ére halasztotta az alaki vizsgálatot.

A határidők be nem tartása mellett figyelmet érdemel az is, hogy az igazolás egy másik banktól érkezett, és egy másik, időközben megnyitott új számlára vonatkozott, mint ami az eredeti igazoláson volt. Így csak azt bizonyították – azt is késve –, hogy 2017. január 24-én rendelkezésre állt a médiatanács által elvárt összeg a számlán. A pályázat beadásakor ezen a számlán viszont még biztosan nem volt pénze a Radio Plusnak, mivel a számlát a cégnyilvántartási rendszerek alapján csak az igazolás kiállításakor nyitotta meg a Duna Takaréknál a cég.

További probléma volt a pályáztatás során, hogy a Radio Plus az egyik anyavállalat, a delaware-i adóparadicsomban működő CinergiPicturesEnvironment Inc. társaság tényleges tulajdonosáról szóló információkat nem adott be a pályázati határidőre, cégkivonatokat, alapító okiratot nem nyújtott be első körben. Márpedig a médiatörvény alapján az utolsó személyig lebontva kellett volna adatot szolgáltatni a tulajdonosi háló összes tagjáról. Elképzelhető, hogy később megtették, a médiatanács ugyanis levélben szólította fel Vajnáékat ennek pótlásárára. A 24.hu cikke szerint egyébként a dokumentumok között több olyan is van, amin nem stimmel a dátum.

A portál megkereste a Radio Plust, ahol nem kezdték el tételesen cáfolni a leírtakat. Azt mondták, a feltett kérdésekre nem tudnak válaszolni, mivel a médiatanácstól értesítést kaptak, hogy a vesztes pályázó felülvizsgálati kérelemmel fordult a bírósághoz, a felülvizsgálati kérelem elbírálása pedig még folyamatban van, és ennek befejezéséig a szerződéskötési eljárás fel lett függesztve. A felülvizsgálati eljárásban nem fél a Radio Plus Kft., nem állnak rendelkezésére a felülvizsgálati eljárás dokumentumai, így a feltett kérdésekről nem tud és az eljárás lezárultáig nem is fog nyilatkozni – tették hozzá.

A médiatanács pedig arra hívta fel a 24.hu figyelmét: „A békéscsabai 88,9 MHz helyi rádiós pályázat eljárási rendjében az Interax Kft. nyújtott be keresetet 2017. június 10-én a testület határozatával szemben. Az Ön alaptalan állításait feltételezhetően az Interax Kft. bírósági keresete sugalmazza, amely olyan alaki pályázati hiányosságokat feltételez, amelyeket az iratokba betekintést kérő pályázó, az Interax Kft. által nem láthatott oldalak tartalmaznak. A kitakart tartalmak a médiatörvény szerint védett titoknak minősülnek. Mivel az Interax Kft. bíróságon támadta meg az eljárást, a bírósági döntés megszületéséig a médiatanács nem köthet szerződést egyik féllel sem, így nem is kötött szerződést a Radio Plus Kft.-vel sem a békéscsabai frekvencia hasznosítására. Peres eljárás lévén a hatóság a vonatkozó jogszabályok alapján bővebb felvilágosítást kizárólag a peres ügy jogerős lezárultával adhat. A pályázati anyagok kizárólag a nyertessel kötött szerződés után bárki számára elérhetők és megtekinthetők, addig viszont nem.”

A pereskedés lezárultáig az Interax Kft. által működtetett régi Rádió 1 Békéscsaba minden második hónapban 60 napra érvényes ideiglenes frekvenciahasználati kérelemmel él a médiahatósághoz. Ennek köszönhetően ma még szólhat a műsora a kérdéses frekvencián, ám már ez a bizonytalan helyzet is komoly anyagi nehézségek elé állítja az Interaxot. A hirdetőik ugyanis nem mernek velük hosszabb távra szerződni, így elmaradoznak a bevételeik, miközben a rádiós munkatársak bérét és a rádió sugárzási díját jelenleg is fizetniük kell – teszi hozzá a 24.hu.