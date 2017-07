Kikerült Schmidt Mária bizniszének titka: bagóért vette meg a Figyelőt

Pár nap leforgása alatt kétszer cserélt gazdát a nagy múltú gazdasági-politikai hetilap, a Figyelő. Tavaly december elején az eredeti tulajdonostól, a MediaCity Magyarország Kft.-től előbb egy üzletviteli tanácsadó cég, az Investender Kft. vásárolta meg, majd rövid időn belül továbbadta a Schmidt Mária kormánybiztos családi vállalkozása által működtetett kiadónak, a K4A Kft.-nek. A valódi vevő személyét átmenetileg elfedő bonyolult eljárásnak viszont lett egy nem kívánt következménye: az Investender cégbírósági könyveiből kiolvasható a Figyelő – eddig üzleti titokként kezelt – vételára.

Azt, hogy Schmidt szeretné megszerezni a 7000-7500 körüli példányszámú, 1957-ben alapított újságot, illetve az üzleti világban jól csengő nevet, már korábban is lehetett hallani a médiapiacon, így senki nem érti, miért volt szükség az Investender közbeiktatására. Egyes feltételezések szerint a kormánybiztos tartott attól, hogy a kormánypárti vevő hallatán idő előtt távoznak a függetlenségükre kényes újságírók, és működésképtelenné válik a szerkesztőség. Az Investender tulajdonosát, az üzletviteli és befektetési tanácsadóként tevékenykedő Ducsai Ákost viszont a gazdasági lap újságírói ismerték. Bár tudták róla, hogy jó viszonyt ápol a jegybankelnök Matolcsy György unokatestvérével, Szemerey Tamással, sógornője, Ducsai-Oláh Zsanett pedig a külügyminisztérium felügyelte Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatója, mégis bíztak benne, hogy befektetőként érkezik a laphoz, méltányolni fogja a szerkesztőségi autonómiát.

Ám utólag kiderült, Ducsai cégén csak „átfolyatták” a Figyelő kiadói jogait, Schmidt pedig viszonylag rövid idő alatt át is alakította a szerkesztőséget, amelynek élére a Századvég Alapítvány vezető elemzőjét, Habony Árpád nemzetközi tanácsadó cégének vezetőjét, Lánczi Tamást nevezte ki. Azóta több szerkesztő és újságíró otthagyta a Figyelőt, az Átlátszó pedig a kiadótól kiszivárgott információk alapján arról írt, hogy a kormánypártivá alakított lap számos előfizetőjét elveszítette.

Az egész adásvételi hercehurca eredményeképp viszont az Investender cégbíróságra leadott beszámolójában látható egy 240 milliós összeg, amely később „ráfordításként” is feltűnik. Mindez arra utal tehát, hogy ez az összeg átfolyt a cégen. A 240 millió azért is érdekes, mert korábban jóval többre tartották a 60 éves, a gazdasági döntéshozók körében népszerű hetilap értékét. A korábbi tulajdonos, a MediaCity ügyvezetője, Varga Miklós a HVG-nek azt mondta, sokan tettek ajánlatot a Figyelőre, „volt, aki már letétbe is helyezte a vételárat”, és mindenki, aki a végére maradt, „többet ajánlott, mint Schmidt Mária”. Az egyik – névtelenséget kérő – vevőjelölt lapunknak azt mondta, a 240 milliónál jóval többet ajánlottak, mégsem ők lettek a befutók.

Bár nyíltan nem fogalmazta meg, az interjúban Varga Miklós sejtetni engedte, hogy nagy volt a politikai nyomás a vevő kiválasztásakor, nem volt érdemi verseny. Az eladásról végül nem ő, hanem felszámolóbiztos döntött, ugyanis az értékesítéskor egy kisebb tartozás miatt a MediaCity felszámolás alatt állt.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.10.