Kirúgták a zaklatással vádolt amerikai tévést

Szerződést bontott kedden a CBS televízió Charlie Rose-zal, miután több nő is szexuális zaklatással vádolta meg a műsorvezetőt – írja a New York Times.

A CBS közleményében kiemelte: számukra fontos, hogy biztonságos, professzionális munkahelyet biztosítsanak, ahol az emberek úgy érzik, a legjobbat tudják kihozni magukból.

A televíziós újságíró műsorait már hétfőn felfüggesztették három médiumban.

A Charlie Rose-t zaklatással vádoló, a történtek idején 21 és 37 év közötti nők a The Washington Post című lapnak arról számoltak be, hogy a most 75 éves műsorvezető akaratuk ellenére szexuálisan közeledett hozzájuk, telefonon zaklatta őket, meztelenül jelent meg előttük, mellüket, feneküket, nemi szervüket fogdosta. Az első kitálalót az 1990-es éves elején zaklatta Rose, a legutóbbi eset pedig 2011-ben történt. A nők mind Rose show-műsorában dolgoztak vagy szerettek volna dolgozni.

„Nagyon nagy zavarban vagyok – fogalmazott a veterán újságíró hétfőn este kiadott közleményében. A zaklatások közül némelyiket elismerte. – Időnként érzéketlenül viselkedtem, s ezért vállalom a felelősséget, de nem gondolom, hogy valamennyi vád helytálló” – fogalmazott.

Amióta Harvey Weinstein amerikai filmproducer több évtizedre visszanyúló szexuális zaklatási botrányba keveredett, szinte mindennap egy-egy újabb esetre derül fény. A Weinstein-ügy óta többen is a nyilvánosság elé álltak, és közölték, hogy ők is zaklatás áldozatai voltak. Cikkeinket a témában itt találja.