Maximálná a fizetéseket saját munkahelyén a BBC prolija

Nem mindennapi belső adok-kapok zajlott le a BBC-nél: a brit közszolgálati adó Breakfast című reggeli műsorának egyik gazdasági riportere szerint a munkahelyén nemcsak a férfiak és a nők fizetése különbözik, hanem az is számít, ki milyen iskolába járt. Steph McGovern szerint a menő egyetemeken végzett, elitoktatásban részesült munkatársak lényegesen többet keresnek, mint az állami oktatásban tanult „proli” társaik. A műsorvezető erről a The Sunday Times napilapnak beszélt, hozzátéve, ez nemcsak genderügy, hanem részben a társadalmi osztályok ütközése is.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Azt is megjegyezte, miközben folyton az etnikai sokszínűségre koncentrálnak, elfeledkeznek a „munkásosztályról”. Szerinte a BBC elitista, a vezetőségből nagyon sokan egy társadalmi körből kerülnek ki – neki is megszólták már az akcentusát, mondván, nem elég kifinomult. McGovern szerint egyébként 150 ezer fontban kellene maximálni azt, amennyit egy BBC-riporter egy évben kereshet. A műsorvezető egyébként a The Guardiannek később pontosított: nem azt szeretné, hogy kevésbé figyeljenek a férfi és a női munkavállalók egyenlő kezelésére vagy épp az etnikai sokszínűségre, hanem hogy az általa felvetett problémákat is kezeljék.

A BBC még tavaly júliusban adta ki, mely munkatársai keresnek évi 150 ezer fontnál többet. A Breakfast esetében két munkatárs neve került fel a listára: a Football Focus műsorban is dolgozó Dan Walker évi 200–250 ezer, míg a napközben is hírbemondóként képernyőn lévő Naga Munchetty évi 150–199 ezer font között keres.

McGovern kritikájáról és kemény szavairól amúgy ahelyett, hogy megpróbálta volna elhallgatni azokat, maga a BBC is cikkben számolt be. Ebben a társaság szóvivője közleményben úgy reagált, a munkatársak több mint 80 százaléka állami oktatási intézményben tanult, s a közszolgálati adó még sosem volt annyira sokszínű, mint ma. Hozzátette: de igaz, mindig mindenen lehet javítani, ezért a jövőben még jobban erre törekednek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.27.