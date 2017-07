Még a zene is Mészároséktól jön a Balatonnál

Június utolsó napján a felcsúti polgármester, Mészáros Lőrinc és felesége, Mészárosné Kelemen Beatrix cége vásárolta meg a balatoni térségben sugárzó kereskedelmi rádiót, a Part FM-et. A magát „a Balaton rádiójának” tituláló adó 2012 decembere óta sugároz, fenntartója pedig az Echo Penisola Kft. nevű, Siófokra bejegyzett cég. Ez a társaság került június 30-án a Talentis Group Beruházásszervező Zrt. tulajdonába, amely az Opten cégnyilvántartása szerint Mészárosék családi vállalkozása. Miközben a szülők az 50-50 százalékos tulajdonosok, két lányuk, Ágnes és Beatrix a cég ügyvezetői. A rádiót Csík Zoltán egykori rendőrtiszt igazgatja a tulajdonosváltás óta, akit a felcsúti polgármester jobbkezének, bizalmasának tartanak az üzleti életben.

A Part FM két frekvencián szól, a siófoki 92,6-en és a fonyódi 101,3-en. Ezen a két hullámhosszon lefedi a teljes balatoni régiót, de fogható Veszprémben, Marcalin, Tapolcán és Enyingen is. A rádiót korábban a siófoki kézilabda- és teniszklubban is érdekelt Fodor János cége, a Pro Pannonia Kft. üzemeltette, és 2012-ben egy bizonyos Hang-Adás Kft. alapította. Utóbbi cég pályázott korábban a budapesti Gazdasági Rádió által használt 105,9 MHz-re, majd az indulás előtt névváltoztatási kérelmet nyújtott be. Így született meg a fővárosban és az agglomerációban fogható kormánypárti Karc FM, amely ma már a Magyar Idők kiadójának birtokában van. A Magyar Idők Kiadó Kft. 2016-os éves beszámolójában egyébként az szerepel, hogy a cég rövidesen tulajdonost vált, a megyei lapokat, a Nemzeti Sportot és a Világgazdaságot kiadó Mediaworks Zrt. birtokába kerülhet. Ha ez megtörténik, akkor Mészárosnak hirtelen két rádiója is lesz, hiszen a Mediaworks szintén az érdekeltségébe tartozik.

A Part FM – a honlapja szerint – nemrég újult meg, ismert műsorvezetőket igazolt, és „az új műsorstruktúrával, a közelmúlt nagy slágereivel azokat is” igyekeznek majd „idecsábítani”, akik korábban nem őket választották. Zenei stílusa és fiatalos arculata alapján a 18–49-es korosztályra pozicionálja műsorát, igaz, hallgatottságáról nincs publikus adat. A Balatonon jelenleg a Part FM-en kívül két kereskedelmi rádió üzemel: az Andy Vajna érdekeltségébe tartozó Rádió 1, illetve a Helikon Rádió. Ezeken kívül csak az állami média adásait hallhatják a nyaralók. Mészáros Lőrinc egyébként az idén kezdett terjeszkedni a Balatonnál. Tőzsdei cége, a Konzum Nyrt. megvásárolta a 12 tóparti kempinget működtő Balatontouristot. Mindez azt jelenti, hogy a felcsúti polgármester kempingjeiben nyaralók egyben az ő rádiójából kapják majd a híreket.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.26.