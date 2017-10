Még ilyet – rádiós pályázatból zárta ki Andy Vajna cégét a Médiatanács

Az NMHH Médiatanácsa keddi ülésén kizárta a budapesti központú, de ma már több mint 22 rádiós frekvenciával rendelkező budapesti Rádió 1-et működtető Radio Plus Kft.-t, Andy Vajna filmügyi kormánybiztos rádiós cégét a békéscsabai 88,9 MHz-es helyi rádiós frekvenciapályázatból – írja a 24.hu. A testület a Vajna-cég nemrégiben bekövetkezett ügyvezető-váltására hivatkozva határozott így, megváltoztatva ezzel korábbi döntését.

A testület úgy döntött, hogy nem megismétli a rádiós pályázatot, hanem az Interax Kft.-vel, a mindössze egyetlen szubjektív ponttal lemaradó, alakilag és tartalmilag is megfelelő pályázatot benyújtó vállalkozással köt médiaszolgáltatási szerződést.

Mazán Tamás, az Interax Kft. ügyvezetője a 24.hu-nak azt mondta: örömmel, ujjongva értesültek a döntésről, de egyik szemük sír, másik nevet. „Sajnáljuk, hogy az elmúlt hónapokban bizonytalanságban tartott bennünket a kérdés. Az érdemi munka, a rádió fejlesztése helyett a pályázatra majd a bírósági perekre kellett összpontosítanunk, ami jelentős időt, energiát és pénzt emésztett fel, nem beszélve a bizonytalanságból fakadó lelki megpróbáltatásokkal. Ráadásul a pályázat során a külső körülmények jelentősen megváltoztak, így komoly kihívásokkal kell majd szembesülnünk a médiaszolgáltatási szerződés megkötése után is” – emelte ki.

A 24.hu hangsúlyozza: az ügyvezető ezzel feltehetőleg arra célzott, hogy Andy Vajna cége, a Radio Plus Kft. időközben talált egy másik helyi frekvenciát (104,0 MHz) Békéscsabán, miután hálózatba kapcsolódási kérelmet nyújtott be a Csaba Rádióval. Márpedig ha a Médiatanács áldását adja a hálózatba kapcsolódásra, egyidejűleg két Rádió 1 is elérhető lesz: a Vajna-féle a 104,0 MHz-en, valamint az Interax-féle a 88,9 MHz-en. Emiatt az Interax korábban azt kérte a Médiatanácstól, hogy függessze fel Vajnáék hálózatba kapcsolódási engedélyezési kérelmét a Csaba Rádióval.

Az Interax egyébként korábban két pert is indított a Médiatanács ellen. Az egyik pert amiatt, mert a grémium az Interaxnak nem volt hajlandó megmutatni a korábban győztesnek nyilvánított Radio Plus Kft. pályázati ajánlatát, illetve annak csak egy részét láthatták, mivel azt kikapcsozták. Az Interax másik pere a pályázati eljárás furcsaságai miatt indult. Egyik pertől sem állnak el.