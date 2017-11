Mellbe vágta a híveket, amikor „Kuki” szólalt meg a református rádió helyén

A reformáció 500 éves jubileuma ide, a Magyar Református Egyház megalapításának 450. évfordulója oda, az október 31-ei emléknap után pontosan egy héttel megszüntette az egyház a szegedi rádióadását (Európa Rádió). Az egyházkerület ugyanis átadta a frekvenciát a magát kereszténynek mondó kurzus kegyelt médiamoguljának, Andy Vajnának, így kedd óta a tulajdonában álló Rádió 1 szól a 87,9 megahertzes sávon.

Az eset a nemzeti együttműködés rendszerében nemcsak azért egyedülálló, mert a nem titkoltan országos hálózatot építő Radio Plus Kft. ezúttal egyházi rádió hullámsávját hajtotta az igájába, hanem azért is, mert a jelek szerint a kizárólag fideszes delegáltakból álló médiatanácsnak csöppnyi fenntartása sincs azzal szemben, hogy egyik pillanatról a másikra minősít át egy frekvenciát közösségiről kereskedelminek. A szegedi frekvencia esetében ez történt, miután – a 24.hu információi szerint – a Radio Plus nem tudott megegyezni a városban három évtizede sugárzó Rádió 88 tulajdonosaival.

A változásról „csak” a szegedieknek nem szóltak. Ezért vágta mellbe a hallgatókat és az egyház helyi lelkészeit az Európa Rádió lekapcsolása. Kereskényi Sándor, a szegedi Honvéd Téri Református Egyházközség lelkésze érdeklődésünkre azt mondta, folyamatosan érkeznek a rádió miatt a hívek telefonhívásai, íméljei. Az okokra magyarázatot azonban ők sem tudnak adni. „Egy századik évében járó asszonynak magam vásároltam egy rádiókészüléket. Azt kérte, csak az Európa Rádiót programozzam be. Amikor kedden megszólalt a Cooky nevű műsorvezető, még aznap hívott, hogy mi szól benne” – idézte fel. A váltás azért volt éles, mert – írta meg a Zoom.hu – előtte a rádió egyik műsorában még egy idős nő mesélt arról, hogyan telepítették ki a családját annak idején. Molnár Róbert kübekházi polgármester – aki maga is hívő – a közösségi oldalán úgy fogalmazott, „kiderült, hogy a református egyháznak mégsem olyan fontos a reformáció ügye. Fontosabb a »Kuki-rádió« meg Andy Vajna gazdasági-politikai érdekköre, a kormányhoz való dörzsölődése (sic!), mint a saját rádiófrekvenciája.” A Csongrád megyében élő reformátusok petícióban tiltakoznak a döntés ellen.

Az Európa Rádiót működtető Tiszáninneni és a Tiszántúli református egyházkerület lépése azért váratlan, mert folyamatosan építkezve hat kelet-magyarországi városban tették elérhetővé az adásukat. Mivel Csongrád a tiszántúli egyházkerülethez tartozik, megkerestük Fekete Károly püspököt. Mivel ő Rómában tartózkodik, az egyebek között a döntés okait firtató kérdéseinket továbbították Rácsok Andrásnak, a Tiszáninneni református egyházkerület püspöki titkárának, eddig azonban nem érkezett válasz. Az egyházkerület püspöke, Csomós József 2012-ben, a rádió indulásakor mindenesetre még úgy fogalmazott, „fontos, hogy eljusson az egyház szava és a bibliai értékrend azokhoz is, akikhez más formában nem jut el”. A szegediekhez már nem jut el.

