Napi 50 millióra büntetnék a törvénysértő médiumokat

Ha egy sajtótermék a jogerős bírósági határozat ellenére sem tesz eleget helyreigazítási kötelezettségének, naponta 5 milliótól 50 millió forintig terjedő bírságot kellene kiszabni rá a Jobbik legújabb javaslata szerint. Dúró Dóra, a párt országgyűlési képviselője szerdán adta be erre vonatkozó törvénymódosító javaslatát a parlamentnek. Az elképzelés szerint a pénzbírságot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szabhatná ki.

Dúró Dóra azzal indokolta az indítványt: az elmúlt időszakban sajnálatos tapasztalat volt, hogy némely nyomtatott és internetes sajtótermékek a jogerős bírósági határozatban foglalt kötelezettség ellenére nem tették közzé a helyreigazítást. Így szerinte az új szabályozás segítene abban, hogy az érintett médiaszolgáltatókat a bírói döntések betartására sarkallja.

A párt állítása szerint csak júliusig 60 helyreigazítási pert nyertek a kormányhoz köthető médiával szemben, és honlapjukon külön rovatot indítottak a megnyert sajtópereikkel kapcsolatos hírek számára. Ezenfelül több mint tíz esetben végrehajtási eljárást is kellett kezdeményezniük, miután a jogerős ítélet ellenére sem tették közzé a helyreigazítást. Mint egy korábbi nyilatkozatban a párt közölte, a törvény be nem tartásában „élen jár a gyér olvasótáborral rendelkező, közpénzen eltartott Magyar Idők és a Ripost nevű termék”.

Ennek következményeképpen arra is volt példa, hogy százezer forintos pénzbírságot szabott ki a Pesti Központi Kerületi Bíróság a Magyar Idők főszerkesztőjére, Gajdics Ottóra. A párt ezt akkor úgy kommentálta: „A fideszes pártsajtóra egyébként jellemző ez a magatartás, hiszen hiteltelenségüket (sic!) csak úgy tudják megőrizni, ha nem közlik az igazságot, nem tartják be a törvényeket”.

A Jobbik képviselője már pár hete is tartott sajtótájékoztatót a kormánypárti sajtóval történő hadakozásával kapcsolatosan. Ekkor a Lokál nevű lapnak otthont adó irodaházon lévő névtáblára helyeztek el egy „hazugságbizonyítványt”. Eszerint „a Habony-művek a magyar médiaviszonyok lealjasítása érdekében végzett elévülhetetlen munkájával kiérdemelte a hazugsággyár címet”.

Legutóbb a TV2 Tények című hírműsorával gyűlt meg a baja a pártnak. Igaz, ezúttal nem a helyreigazítás elmaradása miatt, hanem mert hírblokkjában a műsor nem közölte a Jobbik álláspontját. Emiatt a médiatanácshoz fordultak, amely el is marasztalta a csatornát, és kötelezte őket a kimaradt álláspont közzétételére.

Ugyanakkor nem a Jobbik az egyetlen ellenzéki párt, amely sorozatban nyer pereket a kormányközeli sajtóval szemben. Juhász Péter, az Együtt politikusa (jelenleg elnöke) tavaly decemberben 12 helyreigazítási pert is nyert a TV2-vel szemben, miután hamisan híresztelték róla, hogy Portik Tamásnak dolgozik. Miután helyreigazítási kötelezettségeinek a csatorna nem tett eleget határidőre, Juhász idén februárban végrehajtást kért a TV2 ellen. A Juhász–Portik-ügybe egyébként nemcsak a TV2-nek, de a Magyar Időknek és az Origónak is beletört a bicskája, ezek az orgánumok is kénytelenek voltak helyreigazítást közölni a témában.

