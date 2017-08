Nem enged a zsarolóknak az HBO, de könnyen ráfizethet

Tovább zsarolják az HBO-t azok a hackerek, akik augusztus elején jelentették be, hogy feltörték a csatorna számítógépes rendszerét, ahonnan hatalmas, 1,5 terabyte-nyi adatot loptak el. Az eltulajdonított anyag között a Mr. Smith-ként bemutatkozó főhacker állítása szerint népszerű sorozatok még be nem mutatott epizódjai, forgatókönyvek és a cég belső levelei is megtalálhatók. A zsákmányért hatmillió dollárt (1,5 milliárd forint) követelnek, amit egyszerűen csak munkadíjként határoznak meg, hiszen – mint kiderült – félévnyi erőfeszítésükbe került, mire mindent elloptak a csatornától, amit szerettek volna.

Hogy Mr. Smith szavainak nyomatékot adjanak, elkezdték kiszivárogtatni a sorozatokat. Az HBO 250 ezer dollárt (62 millió forint) ajánlott fel, amellyel valószínűleg csak az időt akarták húzni, amíg kiderül, mekkora az okozott kár valójában. A hackerek azonban nem fogadták el ajánlatot, és a hétvégén újabb epizódokat tettek elérhetővé. S bár az aduászt még nem játszották ki, a szivárogtatás komoly károkat okozhat az HBO eladás előtt álló anyacége, a Time Warner számára.

Idén az is megismerhette az zsarolóvírusok nevét, aki semmit sem konyít a számítógéphez. A WannaCry és a Petya végigsöpört a világon, rengeteg számítógépes rendszert blokkolva. A hackerek célja egyértelmű volt, ha az áldozat azt akarja, hogy a honlapja újra működőképessé váljon, fizetnie kell. Persze van más módja is a zsarolásnak, ez pedig a lopás, majd a fenyegetőzés a megszerzett anyag nyilvánosságra hozatalával. Ez utóbbit választották az HBO rendszerét feltörő hackerek is.

Tervük azon az egyszerű ötleten alapszik, hogy

mivel a tévésorozatok aranykorát éljük, egy-egy méregdrágán elkészített epizód kiszivárogtatása komoly veszteség, amit elkerülendő a csatorna inkább fizet.

Annál is inkább, mert az ellopott epizódok között a jelenleg talán legnépszerűbb, de mindenképpen az egyik legdrágább sorozat, a Trónok harca legújabb részei is ott lehetnek. Igaz, a George R. R. Martin regényfolyama alapján készített fantasy sorozatból eddig csak egy forgatókönyvet töltöttek fel a netre, az új epizódokat még nem. De hogy nem a levegőbe beszélnek, más sorozatok részeit már elérhetővé tették, így a Nagypályások, a Félig üres, a Bizonytalan és a 104-es szoba epizódjai is idő előtt kerültek nyilvánosságra.

Nem az amerikai kábelcsatorna az egyetlen áldozat, a hackerek az elmúlt időszakban előszeretettel támadták meg a filmstúdiók és tévécsatornák hálózatait az értékes zsákmány reményében. A legutóbbi nagy áldozat a Netflix volt, akiktől az Orange is the new black című sorozat teljes évadát lopták el április végén, s bár megkapták a váltságdíjat, mégis nyilvánosságra hozták a részeket. A legnagyobb hírverést azonban alighanem a Sony Pictures filmforgalmazó három évvel ezelőtti ügye kapta. Akkor csaknem 100 terabyte dokumentumot loptak el, amelyek egy része ki is került a netre, köztük rengeteg vállalati adat.

Ez a komoly, csaknem 100 millió dolláros (25 milliárd forint) anyagi mellett komoly erkölcsi kárt is okozott a cégnek.

A nyilvánosságra hozott belső információk alapján ugyanis tökéletes képet kaphattunk róla, milyen bornírt módon működik az óriásvállalat.

Az ügy hátterében sokáig Észak-Koreát gyanították, mivel a hackerek elsőként azt követelték a Sonytól, hogy vonja vissza Az interjú című film 2014 karácsonyára tervezett bemutatóját. A szatirikus alkotás a CIA elképzelt összeesküvéséről szól, amellyel Kim Dzsongunt akarják megbuktatni. A filmbemutató körüli huzavona és a zsarolás hamar nemzetbiztonsági üggyé vált, ami nem feltétlenül használt a Sony hírnevének.

Mint ahogy az sem, hogy a saját alkalmazottai szapulták a filmforgalmazót. A kiszivárogtatott belső levelezésekben a középvezetők folyamatosan arról panaszkodtak, hogy a cég vacak filmeket forgalmaz, ahelyett hogy izgalmas produkciókba fektetne, milliókat költenek el sztárokra, akik a csapnivaló alkotásokkal is degeszre keresik magukat, miközben a Sony egy fillért sem lát a filmből. De nem maradtak titokban a cég nemekre és bőrszínre vonatkozó statisztikái sem, amelyek bizonyították, hogy

az egyenlőség és a diverzitás a Sonynál jobbára csak üres szlogen, a felső vezetők csaknem kilencven százaléka fehér férfi.

A botrány miatt a vállalt a 100 milliós kármentésnél jóval többet vesztett.

Nem véletlen, hogy az HBO esetében sem az ellopott filmek a hackerek valódi ütőkártyái, hanem a cég belső információi: levelezések, szerződések, személyes adatok, jelszavak. A Richard Plepler vezérigazgatónak címzett üzenetükben a kibertolvajok hangsúlyozzák, egyebek mellett Leslie Cohen alelnök egyhavi levelezését és több filmsztár privát mobilszámát is megszerezték.

A csatorna azonban hajthatatlan. – Nem tárgyalunk a hackerekkel, és nem reagálunk minden egyes újabb kiszivárgó információ után – idézte vasárnapi közleményüket a Variety. – Széles körben nyilvánosságra került, hogy kibertámadás érte az HBO-t. A hackerek folyamatosan csepegtetik az adatokat, hogy fenntartsák a médiaérdeklődést. Ez egy olyan játék, amelyben nem fogunk részt venni – hangsúlyozta a csatorna. A tévés felmérések pedig egyelőre őket igazolják, hiszen hiába kerültek ki a premier előtt az epizódok, a sorozatok nézettsége nem csökkent.

Persze a hackerek ráérnek, nem lesznek megélhetési problémáik akkor sem, ha az HBO egy darabig nem fizet.

Állításuk szerint ugyanis évente 12-15 millió dollárt (3-3,8 milliárd forint) zsarolnak ki különféle szervezetektől az ellopott adataikért cserébe.

Idén az HBO volt a tizenhetedik áldozatuk.

Az időzítés azonban különösen kellemetlen, hiszen a csatorna tulajdonosát, a Time Warnert épp most készül megvenni az AT&T amerikai telekommunikációs cég. Ha a kiszivárogtatott információk a Sonyhoz hasonló botrányt okoznak az HBO-nál is, az komolyan befolyásolhatja az üzletet. Ennek fényében a csatornát ért összehangolt támadás akár új értelmet is nyerhet. A nyomozás folyamatban van, igyekeznek rájönni, hogyan törhettek be a rendszerbe. Sokat elárul mindenesetre a kiberbiztonságról, hogy még az FBI is azt tanácsolja az áldozatoknak, ha szeretnék megőrizni belső titkaikat, inkább fizessenek a zsarolónak.

Hivatalosan természetesen mindent cáfoltak, hangsúlyozva, hogy nem támogatják a bűncselekményekhez köthető kifizetéseket, ám a Hollywood Reporter cikke szerint több filmipari forrás is megerősítette, hogy a Szövetségi Nyomozóiroda szerint nem érdemes harcolni a hackerek ellen, abból csak rosszul jöhet ki az áldozat. Ám amíg fizetnek, addig a hackereknek is megéri akár féléves kemény munkával feltörni egy-egy rendszert, így biztos, hogy nem az HBO volt az utolsó áldozat.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.15.