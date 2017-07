Nem posztolhatnak akármit a Mészáros Lőrinc lapjainál dolgozók

Körlevélben írták meg Mészáros lapjainál az alkalmazottaknak, hogy vigyázzanak, mit posztolnak ki – tudta meg a Magyar Narancs.

A lap teljes terjedelmében közölte a szétküldött dokumentumot, melyben azt írták:

„Tisztelt Kollégák! Felhívjuk munkavállalóink figyelmét a Társaság tevékenységével, szervezetével, termékeivel kapcsolatban fennálló titoktartási kötelezettség betartására, illetőleg a nyilvános fórumokon történő véleménynyilvánítás határaira, kifejezetten hangsúlyozva a közösségi médiafelületeken (Facebook, Twitter, Instagram stb.) történő megnyilvánulásokat. A Társaság jó hírnevét és gazdasági érdekeit sértő kijelentések közösségi portálokon történő megjelentetését a munkavállaló jóhiszemű együttműködési kötelezettségének megszegéseként értékeljük. Mediaworks Hungary Zrt.”

A Magyar Narancs felidézi: a meghekkelt Orbán-interjú miatt történtek személycserék, távozott a Fejér és Veszprém megyei napilap főszerkesztője és több, alacsonyabb beosztású alkalmazott is, és kisebb tisztogatások az elmúlt fél évben is történtek a megyei lapok szerkesztőségeiben. Azt írják, több olyan esetről is tudomásuk van, amikor az újságírók elbocsátásában szerepet játszott az is, hogy a közösségi portálokon kemény hangú megjegyzéseket tettek közzé a helyi vagy országos Fideszt elmarasztalva, netán a szerkesztőség irányváltása kapcsán.

Úgy tudják, a vezetőség azt is nehezen viselte, hogy a tulajdonosváltás utáni átrendeződésekkor név nélkül sok újságíró nyilatkozott az országos lapoknak az új felállásról és munkarendről.