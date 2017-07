Nem sért jogot Mészáros médiabirodalmi lépegetője

Sem a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), sem a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nem vizsgálja Mészáros Lőrinc egyre bővülő médiabirodalmát – tájékoztatták a Magyar Nemzetet az intézmények. Azt követően fordultunk a hatóságokhoz, hogy a felcsúti polgármester cége, a Mediaworks Hungary Zrt. néhány napon belül két újság, a Nógrád Megyei Hírlap és a FourFourTwo futballmagazin kiadási jogait is megszerezte. Ezzel a kormányfővel barátságot ápoló milliárdos – a 24.hu számításai szerint – már 194 lapot jegyez, ami jelentős piaci koncentrációnak tűnik, és felvethet versenyjogi kérdéseket is.

A vizsgálatok hiányát az NMHH-nál azzal indokolták, hogy sem a versenyhivatalhoz, sem a médiatanácshoz nem érkezett kérelem eljárások lefolytatására; míg a GVH-nál azt írták: folyamatosan nyomon követik a piaci tranzakciókról szóló híreket, és amennyiben szükséges, megteszik a törvényben előírt lépéseket. Ez esetben azonban úgy tűnik, nem volt szükséges.

Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy a jogszabályokat citáló válaszokban mind a versenyhivatal, mind a médiahatóság összefonódásokat emlegetett, jelen esetben pedig nem került erre sor. A Mediaworks ugyanis nem a kiadóvállalatokat vásárolta meg, csak az adott lapokat vette át, amivel – legalábbis a hatóságoktól kapott válaszokból úgy látszik – találtak egy kiskaput.

A GVH esetében egyébként nagyjából még érthető is, miért nem léptek: a FourFourTwo és a Nógrád Megyei Hírlap megszerzése ugyanis nem torzítja el annyira a piaci viszonyokat. Az NMHH esetében azonban már más a helyzet. Nekik valószínűleg lenne okuk vizsgálni, nem sérül-e a tájékoztatás oly sokat emlegetett sokszínűsége, ami felett elvileg őrködniük kellene. Itt sem elsősorban a futballmagazin releváns – bár kétségtelen, hogy azt egy olyan kiadó vette meg, amely az egyetlen hazai sportnapilapot is kiadja –, hanem a nógrádi megyei lap. Ezzel ugyanis Mészáros Lőrinc 13-ra növelte az általa ellenőrzött ilyen jellegű kiadványok számát, s így öt híján az összes megyében a kormányközeli Mediaworks állítja elő a helyi tartalmakat.

Más kérdés, hogy valószínűleg akkor sem történt volna semmi, ha az NMHH indít vizsgálatot, a médiatanács ugyanis a legutóbbi, e piacot érintő összeolvadásnál is arra jutott: a megyei lapok egy kézbe kerülésével nem csorbul a médiapluralizmus. Az indoklás némileg leegyszerűsítve az volt, ezeken a területeken eddig is csak egy lapot értékesítettek, ezentúl is egyet fognak. Hogy ez kinek a kezében van, a tájékoztatás sokszínűsége szempontjából irreleváns.

A magyarázat egyébként nagyjából azt is előre jelzi, hogy mi lenne, ha a három kelet-magyarországi lapot jegyző Russmediát, és a Kisalföldet, illetve a Délmagyarországot kiadó Lapcomot is meg akarnák venni Mészárosék. Piaci pletykák szerint szándék szinte biztosan van rá, a cégiratokban azonban egyelőre semmi utal arra, hogy tulajdonosváltás készülne.

Ilyet a Magyar Idők kiadójánál sem találtunk, holott itt maga a társaság jelezte éves jelentésében, hogy Liszkay Gábor hamarosan eladja a céget a Mediaworksnek. Erre azonban egyelőre nem került sor, s nem lenne meglepő, ha a késésben versenyjogi kérdések is szerepet játszanának. Ebből a szempontból ugyanis már az is aggályokat vetett fel korábban, hogy Liszkayt, az egyik országos napilap tulajdonosát nevezték ki a másik országos napilapot (a Népszabadságot) akkor még papíron csak ideiglenesen felfüggesztő Mediaworks vezérigazgatójává. Persze – ha korábban bárkinek lett volna kétsége – azóta teljesen egyértelművé vált, a Népszabadságot végleg bezárták.

A közel 200 lapot számláló csoportba azonban a Magyar Időket szinte biztosan nem lehet úgy beilleszteni, hogy azt ne vizsgálja a GVH és az NMHH is. Itt ugyanis már egész biztosan nem rángatható elő az az amúgy is gyenge lábakon álló érvrendszer, amit a megyei lapoknál használt a médiatanács.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.17.