Orbánnak és a közmédiának is üzentek az M1 részegnek tűnő riporterén keresztül

– Sokan vagyunk, de nem elegen – idézte Orbán Viktor kormányfő korábbi beszédét a Bajai Halfőző Fesztivál egyik résztvevője az M1 élő adásában szombaton. Majd felelevenített egy korábbi M1-es nyelvbotlást is: – Ez a fesztivál itt körülbelül már tíz éve helyi népszopássá, akarom mondani népszokássá vált – mondta.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Meszes Boglárka volt az, aki tavaly márciusban az M1-en véletlenül húsvéti népszopásokat említett, hogy aztán gyorsan helyesbítsen.

A mostani műsort is Meszes Boglárka vezette, ezúttal viszont nem ő lopta el a show-t: Bencze Péter tudósítóról már a bejelentkezés első másodperceiben kiderült, hogy épp nincs a helyzet magaslatán, pedig akkor még az üzengető interjúalany sehol sem volt. Előbb csak akadozva beszélt, igyekezett nem elrontani a „bemutathassa” szót, a végére pedig már nemcsak a formával, de a tartalommal is meggyűlt a baja. „Az idők során folyamatosan egyre többen jelentkeztek a főzéssel, ami nem egy verseny, ezt nagyon fontos elmondani, hanem inkább egy barátilag kigondolt, jó hangulatú főzés” – hangzott el a köztévé feltehetőleg ittas munkatársától végül, mielőtt lekeverték volna őt az adásból. A stúdióba kapcsoláskor jól látszik még, hogy Meszes idegesen próbálja visszakapni a szót, ami némi spéttel végül sikerült is neki, így nem tudhattuk meg, hogy a „horvátokkal, szerbekkel, sőt” sorban ki következett Bence Péter tudósításában.

Itt nézhető meg az évi nyolcvanmilliárd forintnyi közpénzből készülő köztévé szombat esti adása, 43:21-től a Bajai Halfőző Fesztivállal.