Óvintézkedéseket tesz a Ripost

Úgy tűnik, a jövőben még elővigyázatosabban tartanák távol a Riposttól a Jobbik-közeli N1TV-t és a hasonló ügyben érkező látogatókat. Mint lapunk megtudta, a szerkesztőségnél dolgozóknak körlevélben magyarázták el, miként járjanak el a jövőben a hívatlan vendégekkel. Ismert, az online televíziós csatorna az után látogatott el Ómolnár Miklós lapjához, hogy úgy vélte, az valótlanságokat terjesztett róla. A történtek után a kormányközeli bulvárlap azt állította, hogy „rárontottak a Ripostra a Jobbik emberei, Vona a testőrét küldte”.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A közmédia által is átvett anyag azt állította, hogy az N1-esek megtévesztéssel jutottak be a szerkesztőségbe másfél héttel ezelőtt. Hamis adatokkal belépőkártyát szereztek, majd agresszíven számon kérték a recepciósokat – szólt a Ripost-hír. Az N1 videójából ezzel szemben kiderült, hogy nem adtak meg hamis adatokat, és nem viselkedtek agresszíven, csupán beszélni szerettek volna valakivel a szerkesztőségből. A Ripost állításával szemben továbbá Szilvási Péter riporter nem is volt Vona Gábor testőre.

Emlékezetes, korábban a Momentum kereste fel az Origo szerkesztőségét, mire a kormánypárti lap szintén óvintézkedéseket vezetett be. Lapunkhoz eljutott most a levél, amit a ripostosoknak küldtek ki az N1TV látogatása után, ezt alább közöljük.

Kedves Kollégák!

Az elmúlt időszak eseményei kapcsán hétfőtől kissé változtatunk a szerkesztőségbe való belépési rendszeren, melyhez kérem a ti közreműködéseteket.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az 1. emeleten biztonsági szolgálat is fog működni a recepció mellett és kívülről-belülről be lesz kamerázva.

Azokon a kollégákon kívül, akik belépőkártyával rendelkeznek, senki nem jöhet fel sem az első, sem a negyedik emeletre. Ez a futárokra, ételfutárokra is vonatkozik, tehát aki ebédet rendel, annak le kell mennie a portára átvennie a csomagját, ebédjét.

Abban az esetben, ha vendéget vártok, előzetesen írásban jelezzétek a recepcio@ripostmedia.hu címre a recis lányoknak, akik továbbítják ezt a földszinti portaszolgálat felé és így kaphatnak vendég kártyát. Akinek nem előre egyeztetett vendége érkezik, annak személyesen le kell érte mennie és úgy felhozni és az itt tartózkodás ideje alatt felelősséget vállal érte.

Mielőtt beléptek a szerkesztőségbe, győződjetek meg arról, hogy nem akar veletek együtt senki besurranni.

Egy másik tudnivalóra is szeretnénk felhívni a figyelmeteket. Amennyiben bárki az irodaház környékén szeretne veletek interjút, vagy csak kérés nélkül odalép hozzátok kamerával, mikrofonnal, az egyetlen válasz az legyen erre, hogy: „nem vagyok jogosult nyilatkozattételre”.

Bár első olvasására szigorúnak tűnnek az új szabályozások, de kérlek titeket, hogy ezeket vegyétek komolyan és tartsátok be, annak érdekében, hogy szerkesztőség munkája zavartalanul működhessen.