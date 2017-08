Porszem a gépezetben: még nem Matolcsy Ádámé az Origo

Matolcsy Ádám lett az Origo.hu hírportált jegyző New Wave Media Group Zrt. (NWM) vezérigazgató-helyettese. Matolcsy György jegybankelnök fia augusztus 1-je óta tölti be az önálló képviseleti jogot biztosító pozíciót, amelyet a napokban vélhetően be is jegyeznek.

Az új vezérhelyettes feltűnése nem különösebben meglepő, hiszen ifjabb Matolcsy már június végén bejelentette, hogy az érdekeltségébe tartozó Magyar Stratégiai Zrt. megvásárolja az NWM-et. Azóta a Kreatív.hu azt is megírta, hogy a vállalattól szeptember végén távozik az eddigi vezérigazgató-helyettes, Tókos Lóránt, illetve a felső vezetés két másik meghatározó tagja is: Rottek Márton informatikai fejlesztési, valamint Magyarfalvi Éva kereskedelmi vezető.

A kinevezésnek azonban így is van egy elég érdekes eleme. A cégiratok alapján ugyanis az erről szóló határozatot július végén még alapító-tulajdonosként az a Száraz István jegyezte, akitől elvileg egy hónappal korábban Matolcsy Ádám megvette a New Wave Mediát. Azaz hiába dicsekedett el a hírportál megszerzésével a jegybankelnök fia, a tranzakciót, úgy fest, nem sikerült lezárni. Sőt egyelőre annak sincs jele, hogy az elmúlt két hétben bejegyezték, vagy legalább elkezdték volna bejegyezni a tulajdonosváltást.

A cégregiszter szerint az NWM kizárólagos tulajdonosa továbbra is (immár lassan három éve) közvetve a csehországi bejegyzésű Bawaco Invest, amelyről Száraz István tavaly ismerte el, az övé. Persze elképzelhető, hogy Matolcsy Ádám a külföldi háttércéget vette meg, de a másfél hónappal ezelőtti közlemény nem erről szólt. Abban ugyanis azt állították, hogy a fiatal vállalkozó által vezetett Magyar Stratégiai Zrt. a korábbi New Wave Media és az Origo Media portfólió egyesítéséből tavasszal létrejött New Wave Media Group Zrt.-t vásárolta meg. Ráadásul ha így oldják meg a tulajdonosváltást, Száraz István akkor sem írhatott volna alá egyedüli részvényesként céges határozatot.

Persze a tranzakció csúszásának sok jelentősége nincs, hiszen a hírportált már azt követően „irányba állították”, hogy Száraz István cége 2015 végén – mint a június végi közleményben fogalmaztak, több hónapos tendereljárás eredményeként – megszerezte azt a Magyar Telekomtól. Bár Matolcsy Ádám július elején a Figyelőnek adott interjújában úgy fogalmazott, polgári-konzervatív értékrenddel fogja megkülönböztetni magát az Origo, meglepő lenne, ha ez érdemi változást hozna a portál tónusában.

Zálogjog Bár csak közvetve, de az Origo mögött is felsejlik Mészáros Lőrinc. A Bawaco Invest tulajdonában lévő New Wave Media Kft. üzletrészeire tudniillik az MKB még 2016 elején zálogjogot jegyzett be, márpedig a bank 49 százalékos pakettje azóta a felcsúti polgármester érdekeltségébe került.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.16.