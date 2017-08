Püspöki beszéd: kimaradt a kormánykritika az MTI tudósításából

Igencsak megnyirbálta az MTI Veres püspök szentbeszédét: kihagyta tudósításából a kormánnyal szemben kritikus mondatokat – szúrta ki a 444.hu.

Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke a Szent István-nap alkalmából tartott ünnepi szentmisét vasárnap Budapesten.

„Testvérek, még egy belső veszélyre oda kell figyelnünk! Ugyanis egy fondorlatosan megfogalmazott, a jó szándék köntösébe bújtatott törvény által, amely figyelmen kívül hagyja a krisztusi értékrendet, észrevétlenül is belopódzik a keresztény értékekre építkező társadalom önfeladásának mételye! Láthattuk ezt legutóbb például a lombikbébiprogram támogatásának növelésével kapcsolatos rendelkezésben…” – fogalmazott, a portál szerint arra utalva, hogy a programban több embriót hoznak létre mesterséges körülmények között, mint amennyit beültetnek, a számfeletti embriókat pedig idővel elpusztítják.

Kitért arra is: „mi, keresztények nem mondhatunk le arról, hogy a társadalmat az evangéliumi értékrend szerint formáljuk. Egyrészt, mert tudjuk, ezzel minden ember javát szolgáljuk, másrészt pedig, ha lemondanánk róla, akkor nem teljesítenénk a keresztségben kapott küldetésünket, vagyis nem építenénk Isten országát. Tehát ne adjuk fel, és tegyük mindennapi kötelességünket azzal a bizonyossággal, hogy valójában a nem hívők által is elfogadott, ún. Alapvető Emberi Jogok Isten törvényeinek nem vallásos megfogalmazásai. Vagyis, akik ezek érvényesüléséért küzdenek, végső soron ugyanazért fáradoznak, mint mi, keresztények. Akik pedig mégsem, azok bizony a természetes erkölcsi törvényekkel is szembe mennek” – szúrta ki a HVG.hu.

Azonban az MTI tudósításából is kiderült, hogy Veres szerint nemcsak a múlt hibái vezettek a társadalom szekularizációjához, korunk keresztényei sem teszik magukévá teljesen Isten törvényeit. „Langyos keresztények” pedig nem tudnak meggyőző erővel tanúságot tenni az evangéliumról és másokat Krisztus követésére hívni – figyelmeztetett. Az MTI tudósítását mi is közzétettük, itt olvasható.

Veres András teljes beszédét a Magyar Kurír közölte.