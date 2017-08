Ripost: pimasz önreklám a TV2 új bulvárműsorában

Bátor dolog-e a sztársimogatás? Mennyire tud exkluzív lenni, ha egy tévécsatorna körbereklámozza a házi celebjeit? Ezek a kérdések is felmerülhetnek bennünk, mikor a TV2 idén indított új heti műsorát, a Ripostot nézzük. A névadó természetesen Ómolnár Miklós kormányközeli bulvárlapja, amely hol ellenzéki politikusok után kutat a bokorban, hol egy horgászsapka alapján lát azonosságot a Teréz körúti robbantó és a brüsszeli terroristák között. A tévés változat is a nagy újságok magazinjának nevezi magát, sőt, még annál is többnek.

– Ez itt a Ripost, ami mindig exkluzív, bátor és pimasz – mosolyog Köböl Anita műsorvezető. – Ma megmutatjuk önöknek, hogyan valósította meg az amerikai álmot Csupó Gábor – kontráz Istenes László. Rögtön elhűlünk ekkora pimaszságtól, amit olyan bátor összeállítások egészítenek aztán ki, mint hogy Palvin Barbara új szerelme egy brit énekes, Julian Perretta. A műsor nagy részét viszont az önreklám teszi ki. Ha az elejétől egy bingón pipálgattuk volna a beharangozott TV2-s műsorokat, valószínűleg hibátlan találati eredmény jött volna ki. Legutóbb, augusztus 20-án Csonka András jelenítette meg a Drágám, add az életedet, Till Attila a Sztárban sztárt, de volt még itt Pachmann Péter, Ördög Nóra és Nánási Pál is. Ők azok, akik jelenleg is vállalják a Tényekkel súlyosbított Vajna-tévét, persze sosem lehet tudni, hiszen a helyzet percenként változik. (A szálak szinte követhetetlenek, mint ahogy az is az, vajon Hajós András most épp megalkuvó vagy forradalmár?) A műsor elején rögtön szavazás, ami egy fokkal legalább kevésbé demagóg, mint azt az ilyen műsoroknál megszokhattuk. (Ezúttal a hosszú élet titkáról, korábban a párkapcsolaton belüli nagy korkülönbség elfogadhatóságáról lehetett SMS-ezni.) Aztán máris Csonkát látjuk, aki „akciójelenetbe illően” rohant ki a TV2-ből, hogy odaérjen tihanyi fellépésére. A műsorból csak az nem derült ki, miben játszik a Balaton-parti városban. Ellenben a gyorsaság érdekében helikopterre pattan, a lehetőségért pedig nem győz később hálálkodni. – Nem lehetne egy Budapest belvárosát átívelő pálya is? Mert ott is a dugók uralják az életünket – viccelődik. Majd rákontráz: „A helikopter tökéletes a dugók elkerülésére, ráadásul nem semmi élmény.” Nagy kár, hogy nemrég a Ripost lap még Hadházy Ákost támadta a „méregdrága szenvedélyért”, amivel az LMP-s társelnök „hergeli” a híveit. Aztán máris itt van Tilla, aki elmondja: a Sztárban sztárban nagyon szereti, hogy a szereplők tudnak énekelni. Szomorú látlelet ez a kertévék elmúlt évekbeli zenés műsorairól. A Pappa Pia-píár marad a végére, és persze a bátor és pimasz műsorból kiderül, hogy a premier hatalmas siker volt, amin még Dobó Kata is részt vett párjával.

Muszáj még megemlíteni egy két héttel korábbi blokkot, ahol a szerelem képletét kutatták. Kiderült: amerikai szakértők szerint minél inkább hasonlít két ember arca, annál jobban összeillenek. Ezt aztán Gyarmati Orsolya arcelemző is megindokolta, majd kiderült: Varga Viktor és Cinthya Dictator már közös arcmontázst is készítettek. Szerencsére tehát a ködevő butaságokra jut idő a Ripost tévéműsorban is.

