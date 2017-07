Sarka Kata üzlettársához került a Femcafe

Tulajdonost cserélt a 2010-ben megalapított Femcafe – tudta meg a 24.hu Csereklei Zoltántól, a női portál eddigi többségi tulajdonosától és leköszönő ügyvezetőjétől. Cserekleivel egyidejűleg Zaránd Attila kisebbségi tulajdonos is eladta a tulajdonrészét a portált működtető Netrise Hungary Kft.-ben.

Csereklei a vevőről azt mondta: erős gazdasági háttérrel rendelkező pénzügyi befektetőről van szó, aki magánemberként tulajdonolja az üzletrészt. Az új tulajdonos deklarálta, hogy minél kevesebb változtatást szeretne, ami érvényes a csapat összetételére és a Femcafe tartalmi irányvonalára is – tette hozzá, és reményét fejezte ki, hogy a befektetés révén újabb lendületet vehet a cég.

Arra a kérdésre, hogy miért adta el az oldalt, azt mondta, az indulás óta eltelt hét év alatt óriási növekedésen ment keresztül a cég, amelyben mára megvalósították mindazt, amit vízióként megálmodott. „Ahogy a piaci körülmények, a szabályzói környezet és az online média normái folyamatosan változtak, egyre kevésbé éreztem magam komfortosan a szerepkörömben, így most jött el az ideje annak, hogy újabb kihívások elé nézzek, bár az elmúlt években is voltak már hasonló felvásárlási megkeresések. Több médiacég és egyéb független szereplő is szerette volna a portfóliójában tudni a Femcafét, de a korábbi potenciális vevőkkel nem egyeztek az elképzeléseink. A jelenlegi pénzügyi befektetővel kölcsönösen hasonlóan gondolkodtunk az üzletről és a cégben rejlő lehetőségekről, így egymás tenyerébe tudtunk csapni” – fogalmazott Csereklei.

A volt tulajdonos hozzátette, az új befektető nem szeretne nagy változásokat a csapat összetételében, épp ezért azt kérte, hogy a lehető legzökkenőmentesebben vehesse át a céget, és elfogadta azt a javaslatot, hogy a volt értékesítési vezetőt, Sudár-Horváth Líviát nevezze ki új ügyvezető igazgatónak. A volt tulajdonos egy rövid ideig tanácsadóként még segíti a csapat munkáját, illetve az átadás-átvételt, de egyébként az ügyvezetői tisztségről lemondott. Cserekleit arról is kérdezték, hogy van-e köze a mostani eladásnak ahhoz, hogy a TV2-nek is van egy hasonló nevű terméke (FEM3 Café), de a leköszönő cégvezető azt mondta, nincsen.

A Femcafénak, illetve azt működtető kft.-nek az új tulajdonosa Bessenyei István Luxemburgban élő magyar állampolgár lett. Bessenyei 2008-ig az akkor még az RTL Magyarország vezérigazgatójaként dolgozó Dirk Gerkensnek, a TV2 jelenlegi vezérigazgatójának is tanácsadója volt. A negyvenkilenc éves üzletember ezenkívül kisebbségi tulajdonrésszel rendelkezik a Valton Security nevű őrző-védő biztonsági cégben, és Hajdú-Sarka Katával közösen alapították és tulajdonolták egészen tavaly tavaszig a Nakama&Partners nevű céget – teszi hozzá a 24.hu.