Szexuális zaklatásról számoltak be a Vice női dolgozói

Az utóbbi időben elég sok szexuális zaklatási botrány rázta meg az Egyesült Államokat és a világ más részeit is, ezek többségében azonban az elkövetők ma középkorú vagy idősebb férfiak voltak. Most azonban a fiatalos stílusáról és sajtószempontból is úttörőnek számító Vice-nál tört ki ugyanilyen botrány, ami jelzi, hogy a fiatal, társadalmi szempontból tudatos dolgozókkal működő cégeknél is vannak hasonló problémák – írja a 444.hu.

A New York Times több nővel is beszélt, akik korábban a Vice-nál dolgoztak vagy jelenleg is ott vannak, és szinte mindannyian általánosnak írták le a munkatársaik felől érkező különböző szexuális zaklatásokat. Az egyik alkalmazott egy céges buli után óriáskeréken ült egy kollégájával, aki egyszer csak megfogta a kezét és az ágyékára tette. Egy másik arról számolt be, hogy főnöke szexuális kapcsolatra kényszerítette, és amikor visszautasította, kirúgták. Egy harmadik azt mondta, egy kollégája megragadta az arcát és megpróbálta megcsókolni, és a nőnek esernyővel kellett védekeznie a nyomuló kollégája ellen.

A lap azt írja, hogy többen is beszéltek arról, hogy a cégnél „fiúklubhangulat” alakult ki, ami megakadályozta, hogy nők számára is biztonságos és élhető munkakörnyezet születhessen meg. Sok női alkalmazott úgy érezte magát a céges bulikon is, mintha a férfi kollégáik csak valamilyen céges juttatásként tekintenének rájuk az ingyenalkohol mellett.

A Vice-szal kapcsolatos nyomozás kiderítette, hogy a cég vezetői már 2016-ban több mint százezer dollárt fizettek egy kirúgott női alkalmazottnak, aki azt állította, hogy a főnöke szexre akarta kényszeríteni. A cég vezetése egyébként tisztában van azzal, hogy a zaklatási ügyek nem felelnek meg sem a cég önképének, sem a cég által felvállalt értékeknek, és a Vice közleményeiben szerepelnek is ezzel kapcsolatos megállapítások, meg az, hogy a vezetők nagyon sajnálják, hogy ilyen céges kultúra alakult ki.

A New York Times hosszú cikkben elemzi, hogyan alakulhatott ki ez a hangulat a dolgozók között, leírják, ahogyan a kétezres évek elején a cég egy kis kanadai lapból globális médiabirodalommá nőtte ki magát, és hogy ebben az időben a dolgozók a modern újságírás úttörőinek tartották magukat, sokat dolgoztak, de közben elég vadul is buliztak, ez pedig egyfajta cowboy-kultúra kialakulásához vezetett.

Az akkori alkalmazottak a saját szabályaik szerint éltek, és egymást is arra nevelték, hogy a saját egoizmusuk alapján ne legyenek tekintettel mások szabályaira.