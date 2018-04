Új szabályokkal küzdene a választási manipulációk ellen a Facebook

A választások tisztasága, a külső beavatkozások megelőzése érdekében jelentett be intézkedéseket Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója és elnök-vezérigazgatója. A saját oldalán közzétett írásban azt írja: számára elsődleges ebben az évben, hogy támogassák a pozitív vitákat és megelőzzék a beavatkozásokat, ennek érdekében már 2017-ben új eszközöket állítottak hadrendbe, ezen a héten pedig felszámoltak egy nagy, orosz álprofilokból él oldalakból álló hálózatot.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A további biztonság érdekében két intézkedést vezetnek be, először az Egyesült Államokban, majd világszerte. Először is azoknak, akik politikai vagy közéleti hirdetéseket akarnak közzétenni a Facebookon, azonosítaniuk kell magukat és tartózkodási helyüket. Aki erre nem hajlandó, nem futtathat politikai reklámot. A hirdetéseken meg fogják jelölni azt is, ki fizetett értük. Ezen kívül egy olyan eszközt is hadrendbe állítanak, amellyel mindenki számára látható lesz, egy-egy oldal összes hirdetése. Ezt jelenleg Kanadában tesztelik, várhatóan nyáron élesítik világszerte. Létrejön a politikai hirdetések kereshető adatbázisa is.

A második fontos lépés, hogy a nagy oldalak működtetőitől szintén azonosítást kérnek, ami szándékuk szerint nehezebbé teszi, hogy álprofilokkal futtassanak ilyeneket, és hamis információkat vagy „megosztó tartalmakat” terjesszenek. Az azonosítások elvégzésére több ezer embert vesznek fel, és a Facebook szándéka szerint még a 2018-as fontos választások – mindenekelőtt júliusi mexikói és a novemberi amerikai kongresszusi választás – előtt életbe akarják léptetni az új szabályokat.

Az első kritikák szerint a Facebook új szabályai megnehezítik – ha nem épp életveszélyessé teszik – a diktatúrák ellenzékei számára, hiszen be lehet őket azonosítani. A valódi problémát, az álhírek kontrollálatlan terjedését viszont nem fogják tudni megakadályozni, hiszen az vagy működik reklámok nélkül is, vagy lesznek olyanok, akik akár névvel is vállalják a hirdetéseket.