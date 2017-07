Újabb ijesztő unalomrekord a köztévében

Június 19-től idén is a Balatoni nyár című produkcióval jelentkezik a Duna tévé a tópartról. A cél több, mint jó. Manapság igazi közfeladat délelőtt 10-től naponta két órán keresztül rombolni a jóízlést. A műsor ugyanis szellemi mélyszántás, és ismerve a köztévés műsorkészítést, biztosan nagyon olcsó is. A képernyőre erőltetett modoros antishow-nak van élő része, meg forgatott is. Az élő bejelentkezések helyszíne egy már-már kihalt partszakasz mólóval, ahol leginkább statiszták szerencsétlenkednek. Az pedig tulajdonképpen mindegy, hogy melyik páros vezeti a műsorokat, Kraszkó Zita Harsányi Leventével vagy Rátonyi Kriszta Vida Péterrel, mert ugyan nagy a verseny közöttük, egymást képtelenek alulmúlni.

A várható programok ismertetése után, kedden a Hanghullám rovattal nyitott a műsor az utóbbi párossal. Ha valakinek nem esett le, a rovat címe mellett a strandlabdás, műanyag sátras, tollaslabdás díszletek igazították el a nézőket arról, hogy ez itt most nem a síszezon. A tárgyakon hosszabban időzött a kamera, majd Balázs Fecóval kezdtek üres fecsegésbe. Dátumokról, már lezajlott és leendő koncertek időpontjairól, betegségről és gyógyulásról, továbbá az „elmúlt röpke 50 évről” esett szó, amelyről Magyarország legszomorúbb zenésze képtelen volt bármi érdekeset állítani. A kánikula előtti percekben Fecó eltátogott egy tőle megszokott panaszos dalt is, műanyag klaviatúrája mögül, amelyről, ha más nem, Kövér László juthatott az ember eszébe, aki Kovács László szerint azt ajánlotta a magyaroknak, ha nincs jobb dolguk, keressenek egy gerendát és egy kötelet, és húzzák föl magukat. A műsorvezetők érdektelen kérdéseivel ellentétben Balázs Fecó unalmas válaszai tartalmaztak némi gondolatiságot, ezért nem pontosan érthető, mit keres épeszű ember – akár vendégként is – ebben a hivatalosan 12 éven felülieknek, de inkább emberi fogyasztásra nem ajánlott műsorban.

A beszélgetés után a két műsorvezető továbbra is olyan kínosan viselkedett, mintha ezért kapnák a fizetésüket. Miközben egy közeli vidámpark megnyitójáról beszélgettek, a mólón – mintegy intésre – észrevétlenül feltűnt két nyomorult állatfigura, s mint valami szendvicsemberek, a pólójukon a park nyitva tartási idejét hirdették. Mire visszatért a kamera hozzájuk a sátorba, már ott is ült a „II. Vidámpark Fesztivál” ügyvezető asszonya, aki elhadarta a belépés feltételeit és a fellépőket, Körtiszt és Szandit, illetve Dzsollit és Szuzit.

A szezonra fölállított vidámparkról lejátszottak néhány drónfelvételt is, amely Észak-Koreában biztosan nagy érdeklődést váltana ki, de mindenki jobban járt volna, ha inkább az iskolai kötelező olvasmányokat népszerűsítették volna ehelyett. A vidámparkfesztiválról az is kiderült, hogy azért ez a második, mert tavaly már volt egy, és az volt az első, amely egyébként a 25. évét ünnepelte, és akkora volt a sikere, hogy na. El lehet képzelni, hogy ezért aztán idén sem bírtak magukkal a szervezők, a vidámparknak állnia kell. És ekkor jött Lázár séf felvételről, az északi partról. A kelekótya médiaszakács kék műanyag játék tyúkkal a kezében vicceskedve jelentette be, hogy burgonyanudlit fog a keszthelyi haverjával készíteni.

Utána mégis főleg borokról beszélgettek, ami – tekintettel a 12 éves korhatárra – a köztévében nem volt meglepő. Kóstolgatták, szagolgatták, ízlelgették a pohárban az anyagot, majd másfél perc alatt megfőzték a burgonyanudlit.

Újra a móló. A műsorvezetők egy házaspárral beszélgettek arról, miért is készítenek kézműves és illatos szappant. Ők nagyon egyszerűen elmondták, hogy csak. A tévések nem győztek csodálkozni. Ekkor tűnt föl az is a képernyőn, hogy Vida Péter műsorvezetőnek micsoda trendi stílust talált ki a sztájliszt. Gumis hózentrógerja a válla helyett a combján lógott, körülbelül úgy nézett ki szegény ebben a formában, mint aki olyannyira elrontotta a gyomrát, hogy bármikor rájöhet a szükség.

Sok minden volt még a műsorban. Fecó újra eltátogott életművéből egy hipergiccset, erre a műsorvezetők a kezükben szorongatott kartonlapokról olvasták fel azt a pár mondatot, mire vigyázzon a nagy melegben egy autós, mert nem fért a fejükbe. A kamera közben pásztázta a Balatont, amelyben senki sem fürdött. Volt időjárás-jelentés és persze reklám, doszt. A továbbiakban karatésok karatéztak, miközben az ostoba kérdésekre válaszolt az edzőjük. Újra Lázárék, akik a burgonyanudli helyett továbbra is alkoholról beszélgettek – felvételről. Eztán kiderült, hogy Kannavirág-királynővé választották Bogár Szabinát a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. jóvoltából, amelynek vezetője elmesélte, hogy minden látszat ellenére az idei verseny eltért a tavalyitól.

A több mint egy percig futó stáblista alatt Fecó elnyávogott egy újabb fáradt dalt, közben a feliratokból kiderült, hogy a főszerkesztő Károlyi Anikó, a producer pedig az a Kálomista Gábor, aki már 2011-ben is azzal védekezett, hogy nem miatta került a műsor Révfülöpre, mert ő ott önkormányzati képviselő, hanem azért, hogy hogy ne Horvátországba menjenek nyaralni az emberek, maradjanak inkább itthon. Azóta sok minden változott, Kálomista közismert közéleti érzékenysége és Révfülöp azonban állandó a Balatoni nyárban. Ja, még annyit a tisztánlátáshoz, hogy ezt a slampos valamit a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére az MTVA megbízásából a révfülöpi székhelyű TV COM Kft. készíti. Lehet, hogy inkább el kéne ettől mindannyiukat tiltani.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.13.