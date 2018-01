Brit punkok inváziója a Barba Negrában

„Kéne még egy ’Ploited-póló, lehetőleg lehányva, kéne még egy merevrészeg, piros hajú leányka” – foglalta rímbe a Tolna megyei Prosectura zenekar a nyeretlen vidéki punkfiak vágyait. Az Exploited egy skót zenekar, amelynek megénekelt mechandise-termékeit azóta is előszeretettel viselik a csoportkultúra bősz letéteményesei. Akiknek malacuk van, elvégre most pénteken a hasonlóan legendás Cockney Rejects, a Peter and the Test Tube Babies és a UK Subs társaságában hallgathatják meg a Barba Negra Track színpadán hangversenyt adó kedvencüket. A koncerttermet ráadásul az angolszász punk legnevesebb nyúlója, a Lopunk melegíti majd be.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A hetvenes években az Egyesült Királyság hadserege lehetett feltehetően az a közeg, ahol a jól szituált, de kevésbé motivált fiatalemberek csoportosan s jól szervezetten azonosulhattak Johnny Rotten anarchiát szorgalmazó szavaival. Rossz idők jártak. Walter David Buchan, Edinburgh szülötte pedig figyelmesen itta a Sex Pistols énekesének szavait, és nem feledkezett el a jövőtlenséget prognosztizáló passzusokról sem. Egy évvel a gyűlölet ’77-es nyarát követően Wattie Buchan nekifogott egy véget nem érő ütközetnek, amelyet Exploited névre keresztelt. Azóta a jelenben él. És rajongói sem eresztik a múltat.

Az Exploited Apokalipszisre keresztelte az 1981-es angliai turnéját, de a végítélet elmaradt, és ahogy a még abban az évben kiadott nagylemezük címe is sejtetni engedte, a punkok sem haltak meg. A Punk’s Not Dead című korong a Crass nevű banda ugyancsak sommás kijelentését volt hivatott cáfolni, miszerint a punk halott volna. Az állításokról, illetve azok cáfolatáról napestig vitázhatnánk, azonban ha arra gondolunk, hány pólóra vasalták előbbi, mennyire az utóbbi jelszót az elmúlt négy évtizedben, arról győződhetünk meg: Wattie-ék mondása erősebb.

És Wattie szervezete sem gyenge. Az énekes körül sokszor kicserélődött már a zenekar, de ő túl szívrohamon és műtéteken, még 60 évesen is katonásan celebrálja az anarchiát. Aki nem hiszi, járjon utána.