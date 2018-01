A digitalizáció veszélyeire figyelmeztet az orosz pátriárka

Egyre jobban aggódik amiatt az Orosz Ortodox Egyház, hogy a gazdaság digitalizálása korlátozza az ember szabadságát. Erről Kirill pátriárka beszélt a Rosszija 1. csatornának adott karácsonyi interjújában. „A digitalizálás kétségkívül hatékonyabbá teszi a döntéshozatalt, s ez nagyon jó dolog. Ott van azonban a biztonság kérdése, valamint az, hogy a technológia fejlődése képes totálisan korlátozni a szabadságot, s ez nyugtalanító” – fogalmazott a pátriárka. Mint arra az orosz egyház feje rámutatott, nemcsak arra gondol, hogy rossz szándékú emberek visszaélhetnek a digitális technológiával. „A technológia fejlettsége mellett a lélek emelkedettsége legalább olyan fontos!”- figyelmeztetett Kirill pátriárka. Példaként azt említette, hogy sokan már teljesen elfelejtenék a készpénzt, s sürgetik az áttérést a bankkártyákra. „S ha a történelmi fejlődés egy pontján ezekhez a kártyákhoz csak a lojalitásért cserébe kaphat valaki hozzáférést, akkor mi lesz?” – tette fel a kérdést a pátriárka, hozzátéve, hogy ezekre a veszélyekre az egyház teljes hangerővel figyelmeztet.

Korábban, még a nyáron Szocsiban a világifjúsági találkozón fiatalok előtt beszélve Vlagyimir Putyin elnök is figyelmeztetett a robotizáció és a digitalizáció jelentette biztonsági kihívásokra, ám egy pillanatra sem kérdőjelezte meg ennek a jövőjét. Oroszország halad a korral, s ebben a szellemben az orosz kormány IT szektorért felelős bizottsága december közepére kidolgozta a Digitális gazdaság elnevezésű programot, amely január elsejével el is indult. A 2024-ig tartó program tervezett költsége 520 milliárd rubel, amelyből mintegy 150 milliárdot a költségvetés, míg 300 milliárdot a nagy vállalatok biztosítanak.