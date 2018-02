A katapultálás előtti pillanatok: Roman Filipov utolsó csatája

Rajtad vannak! Manőverezz! – figyelmeztette a szíriai Idlib tartomány felett lelőtt Szu–25SzM sugárhajtású csatarepülőgéppel egy kötelékben repülő pilóta a parancsnokát. A 33 éves Roman Filipov őrnagy hangja azonban egy kicsit sem remegett meg. „Már el is találtak… Méghozzá rendesen… Ég a jobb hajtómű… Dél felé húz az egész… Hívd a mentőegységet… Te pedig bújj el gyorsan a felhőkben…” – idézte fel a beosztott a történteket az orosz védelmi minisztérium lapjában, a Krasznaja zvezdában. A beosztott azonban nem hagyta magára a parancsnokát.

A két pilóta megszokott harci feladatot hajtott végre a dzsihadista egységfront, a Hajat Tahrir as-Sám (Szervezet a Levante Felszabadításáért) által ellenőrzött terület fölött. – Rendszertelenül, de állandóan lövöldöznek itt a terroristák. Hol gránátvetőből, hol lőfegyverrel. Ez tehát harci repülés volt – magyarázza a pilóta.

Filipov jelentette, hogy eltalálták. Egy darabig megpróbálta egyensúlyban tartani a gépet, ám a helyzet reménytelen volt. Katapultált a vállról indítható légvédelmi rakétával eltalált Szuhojból, de a földre érkezve körbefogták a Hajat Tahrir as-Sám harcosai. – Próbáltam fedezni a levegőből Romant. A körzetben maradva még kilőttem egy autót, amely közeledett az olajfa ligethez, ahol a parancsnok megbújt. De ott már csak a földről lehetett volna rajta segíteni. Az őrnagy egyenlőtlen tűzharcba keveredett a dzsihadistákkal, súlyos sebeket szenvedett, majd, hogy elkerülje a fogságba esést, egy gránáttal felrobbantotta magát. A földet érés koordinátáit megadtam a mentő egységeknek, de magát a harcot nem láttam. Köd volt. Meg el is kellett mennem, mert már csak a repülőtérig elegendő üzemanyagom maradt – mesélte a pilóta.

A terroristák tevékenységét figyelő Telegram csatorna a Directorate 4 közben a SzU–25-öst lelövő dzsihadistával készített interjút mutatott be, amelyet a magukat független szír újságírók szövetségeként megjelölő Northern Syria Observer készített. A Castro becenévre hallgató Mahmud Hadzs Iszmail elmondta, hogy nem vállról indítható légvédelmi rakétával lőtt, hanem egy ZU–23-2 típusú légvédelmi gépágyúból. – Ha nekünk mozgatható kilövőállásaink volnának, akkor azok már rég Oroszországban lennének – mondta a fiatal férfi. Castro azzal is hencegett, hogy az egysége már öt gépet szedett le. Köztük állítólag egy Il-t is, amelyet azonban az orosz csapatok Szíriában nem vesztettek.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az őrnagy holttestét az orosz katonai felderítés az idlibi ellenzéki milíciákkal jó kapcsolatot ápoló törökök közreműködésével juttatta ki a területről, és kedden Oroszországba szállították.

Csütörtökön szülőhelyén Voronyezsben temetik majd el, katonai tiszteletadással. Roman Filipovnak posztumusz az Oroszország Hőse érdemrendet adományozta Vlagyimir Putyin. Az őrnagyot Oroszország mellett felesége és négyéves kislánya gyászolja.

hirdetés

hirdetés