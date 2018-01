A moszkvai egyes számú cella foglyai

Új vezetője van a „Kreml központi börtöne” vagy egyes számú cella néven elhíresült különleges elkülönítő részlegnek a Matrosszkaja tyisinán. Ivan Prokopenko több mint 15 éven át ügyelt a kiemelt ügyek főszereplőire, s ezalatt olyan híres vádlottak fordultak meg a keze alatt, mint Mihail Hodorkovszkij, a Jukosz olajvállalat első embere, az orehovói maffia vezetői, a Borisz Nyemcov meggyilkolásával gyanúsított Zaur Dadajev, az ügyvéd Szergej Magnyitszkij, s itt vár jelenleg az ítéletre a tambovi bűnbanda feje, Vlagyimir Kumarin, a Vojentelekom vezetősége és a volt gazdasági miniszter, Alekszej Uljukajev is.

A Roszbalt orosz portál tudósítója a kiemelt részlegen egykor megfordult foglyok egyikétől megtudta, hogy itt a cellák háromtól nyolcfősre vannak kialakítva, s van bennük vécé, tévé és hűtőszekrény is. Az őrök rendkívül udvariasak, mosolyognak s keresztnevükön szólítják a gyanúsítottakat. A panaszokkal, kérésekkel azonnal foglalkoznak, különösen, ha egészségügyi problémáról van szó. A portál forrásának ennek ellenére nem tetszett ez a hely, s szívesebben töltötte volna előzetes letartóztatását más börtönben, legyen az akár a rossz hírű Butirki. Jobb körülmények közé ugyanis némi pénz ellenében máshol is kerülhet a fogoly. Ráadásul ezekben a „különleges cellákban” nemcsak a civilizáció áldásaiból részesülhet a fogoly, de kapcsolatot tarthat fenn a külvilággal is. Nincs ugyanis probléma azzal, hogy mobilhoz, internethez jussanak a rabok, a plazmatévékről nem is beszélve. A „Kreml börtönében” erre nincs lehetőség. A külvilággal a foglyok ellenőrizetlenül nem tarthatnak fenn kapcsolatot.

Az úgynevezett VIP-cellák körül nemrégiben éppen a Matrosszkaja tyisinán tört ki botrány, s az érintettek már az ítéletükre várnak. Itt az alvilág egyik ismert figurája a személyzettel összejátszva ismertette meg a lehetőségekkel és a játékszabályokkal a kiszemelt foglyokat. Akik nem álltak rá az üzletre, azokat magánzárkába zárták vagy kemény fiúk között „puhították”. Így járt a Szpecsztrojmontazs építőipari cég egykori vezetője, a közpénzek elsikkasztásával vádolt Dmitrij Komisszarov is, aki miután megértette a játékszabályokat, 10 millió rubelért (egy rubel 4,5 forint) került egy VIP-cellába. Később együttműködött a személyzetet már akkor figyelő nyomozókkal, s segített az érintettek lebuktatásában.

Visszatérve az egyes számú cellára, egy ilyen részleg létrehozásáról még 1985-ben az úgynevezett üzbég gyapotmaffia körüli botrány kirobbanása után döntöttek. Ez volt a kései Szovjetunió legelső nagyobb válsága, ami először tette nyíltan és beismerten is világossá a Szovjetunió lakosai számára a kommunista párt korruptságát. A magas rangú letartóztatottakat ugyanis egyrészt nem akarták olyan körülmények között őrizni, mint a többi foglyot, másrészt olyan körülményeket kellett teremteni, hogy ne érintkezhessenek a külvilággal. Így jött létre a híres Matrosszkaja tyisina utcai börtönben egy különleges elkülönítő. Később egy időre ez átkerült a Lefortovo börtönbe, majd 1997-től immár véglegesen a Matrosszkaja tyisinára. Az utca egyébként onnan kapta különleges nevét (matrózok csendje), hogy a 18. században I. Péter ezen az akkor csendes, elhagyott helyen építtetett ispotályt a matrózoknak. Az 1940-es évek elejéig itt működött a központi információs iroda, amely a közeli hozzátartozóknak adatokat szolgáltatott a moszkvai börtönökben fogva tartott személyekről.