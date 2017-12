Elvarázsolt moszkvai mesevilág

Alacsonyan szállnak ilyenkor a Télapók és elmaradhatatlan kísérőik a Sznyegurocskák (Hópelyhecske) Moszkva központjában. De ott sétálnak a mesés forgatagban a cárok és a deli vitézek is. Az év végére ugyanis igazi elvarázsolt hellyé válik az orosz főváros, ahol az év utolsó napja nemcsak a nagy bulik, de az ajándékozás ideje is. Igazi családi ünnep, a gyerekek legkedvesebb napja. Mivel ugyanis a karácsony nem volt hivatalos ünnep, sok minden átkerült a szokásokból erre a napra.

komotoz.ru

Az újévet egyébként Nagy Péter parancsára 1700-tól ünneplik Oroszországban szeptember 1. helyett „latin szokás szerint” január 1-én. Ekkor vált szokássá az utcákat, a házakat fenyőágakkal díszíteni. Az ünnep legfontosabb jelképe manapság is a fenyő, amelyet 1917 után hosszú időre száműztek, s módosított tartalommal csak 1935 után került vissza a szokásrendbe.

Az év végi ünnepek lényegében már a katolikus karácsonnyal egyidőben megkezdődnek, az utcák díszbe öltöznek, s az ortodox karácsonyig, január 7-ig, de inkább az ortodox újévig, azaz január 13-ig megáll az élet.

komotoz.ru

Moszkvában az idén is napok óta ünnepi hangulatban, villódzó fényekkel, feldíszített, kivilágított épületekkel, s a legkülönfélébb karácsonyi kreációkkal várja az új évet. A Kreml melletti Manyezsnaján hatalmas, 17 méter átmérőjű kívánság gömbbe ütközik a látogató. Kicsit odébb, Zsukov lovas szobránál hatalmas feldíszített fenyőfa áll. Az ország hivatalos karácsonyfáját a szokások szerint a GUM és a Kreml között, a Vörös téren állították fel, s mint mindig, most is Velikij Usztyjugból szállították ide.

komotoz.ru

Az első számú fenyőfát szigorú szabályok alapján választják ki. A magassága nem lehet kisebb 28 méternél, a törzs átmérője 70 centiméternél, az alsó ágaknak pedig legalább három méterre kell kinyúlniuk. A Vörös tér nagy részét immár évek óta egy novembertől március közepéig működő jégpálya foglalja el. Közvetlenül a GUM előtt karácsonyi vásár, odébb igazi trojka várja fehér lovakkal az érdeklődőket. Ünnepi díszbe öltözött az állami áruház is. A Tverszkaja kivilágítva, s különlegessége a több tízezer lámpából kialakított száz méter hosszú fényalagút.

komotoz.ru

A Gorkij parkban is különböző show műsorokkal, jégpályával, hóemberekkel várják a moszkvaiakat, s igazi mesevárossá alakul ilyenkor a VDNH, a népgazdasági kiállítás területe is. Itt alakították ki a téli hónapokra Európa legnagyobb, 20 ezer négyzetméter alapterületű jégpályáját is. A városban járva mindenütt villóznak a fények, a borogyinói csatára emlékeztető diadalívnél Sznyegurocska szánját három páva húzza, a Főhajtás hegyén jégszobrok, Jurij Dolgorukij szobránál pedig jégből formált óra üti el az éjfélt.

Moszkva mint az év végén egy ideje már megszokhattuk, két hétig fittyet hány minden gondra, s önfeledten ünnepel.