Felakasztva találták Londonban Berezovszkij egykori üzlettársát

Szergej Szkripal és lánya megmérgezése után Londonban holtan találták Nyikolaj Gluskovot, Borisz Berezovszkij egykori üzlettársát. A 68 éves Gluskovot, akit az Aeroflot körüli korrupciós ügyekben annak idején nyolcévi börtönre ítéltek, a Kommerszant ismerősöktől származó információi szerint megfojtották. A holttestét kedden lánya, Natalja találta meg, a londoni rendőrség azonban egyelőre nem tudta megállapítani, hogy az üzletember öngyilkos lett, avagy megölték. Mint a lap emlékeztet rá, 2013-ban Berezovszkijt is egy sálra felakasztva találták londoni lakásában. A Kommerszant ugyanakkor megjegyzi azt is, hogy Gluskov az utóbbi években súlyos egészségi problémákkal küszködött, s ez akár öngyilkossághoz is vezethetett.

Eközben a BBC felidézi, hogy a Theresa May által emlegetett, Novicsok nevű, még a múlt század 70-es éveiben a Szovjetunióban kifejlesztett idegméreg okozta a halálát 1995-ben Moszkvában a Roszbizneszbank elnökének, Ivan Kivelininek is. A hírügynökség szerint ez az egyetlen dokumentált eset az adott méreg alkalmazására. Kivelini vesebeteg volt, s hetente többször is rohamai voltak, így amikor a halála előtt ismét eszméletét vesztette, a betegségének tudták be. A következő nap azonban hasonló tünetekkel került kórházba a titkárnője, Zara Iszmailova is. A fiatal nő meghalt, majd rá néhány napra Kivelini is. A vizsgálatok közben meghalt a bankár holttestének feltárásában közreműködő egyik nyomozó is.

A vizsgálat nehezen haladt, a szakértők azonban arra jutottak, hogy a mérget a telefonkagylóról lélegezte be a bankár. Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy Szkripalt a legújabb verziók alapján az utcán mérgezték meg valakik egy drónról. Kivelini halála kapcsán gyorsan a bank igazgatótanácsának elnökére, Vlagyimir Hucisvilire terelődött a gyanú, mivel kapcsolatuk a tragédia előtt meglehetősen feszült volt a tervezett alaptőke-emelés miatt. Hucisvilit végül letartóztatták, ám a gyilkosságot nem sikerült rábizonyítani. Aztán 1999-ben a hatóságok megtalálták azt az embert, aki eladta neki a szert, Hucisvili azonban erről tudomást szerezve külföldre szökött. A távollétében elítélték, s csak 2006-ban tért vissza Oroszországba, ahol le is tartóztatták. Kiderült, hogy a méreg egy állami laboratóriumból került ki, s a bíró letiltotta a peranyag másolatát. Az ügyet titkosították, a laboratórium helye azonban nyilvánosságra került. A szaratovi terület kormányzója akkor elmondta, hogy az objektum kutatói hónapokig nem kaptak bért, így a szerek eladásával keresték meg a kenyerüket. A vizsgálat kiderítette, hogy Hucisvilihez néhány közvetítőn át került a méreg. Először a laboratórium egyik professzorától – aki felfüggesztett büntetést kapott – egy omonos szerezte meg az ampullát, aki a megveszett kutyájával akart így végezni. Kivelini meggyilkolásáért az egykori üzlettárs kilencévi börtönt kapott, ám bűnösségét nem ismerte be.

Az eset is bizonyítja, hogy a Szkripal megmérgezéséhez May szerint használt méreg csak az orosz állam kezében lehet. Az információs háború közben egyre nagyobb hullámokat vet, miközben kevesen teszik fel a kérdést, hogy miért éppen az orosz elnökválasztás előtt néhány nappal halnak meg az emigránsok, és bosszulnák meg az orosz sajtó szerint áruló Szkripalt? Tényleg elvesztette volna realitásérzékét az orosz hatalom? Vagy éppen ellenkezőleg, Putyin legitimációjának a gyengítése a cél, s ebben csak eszköz az egykori kettős ügynök? Netán a leszámolásra készülők éppen ezt a helyzetet és az elnökválasztást akarják kihasználni? Kérdések sora merül fel, ami csak megerősíti, hogy új köntösben, de tényleg visszatért a hidegháború. Ebben a helyzetben pedig fürdőznek a politikai és egyéb kalandorok. Mindenesetre a dolog már ott tart, hogy bevonhatják az RT orosz tévécsatorna brit sugárzási engedélyét.