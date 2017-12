Gyülekeznek Vlagyimir Putyin kihívói

Az előttünk álló, január közepéig tartó ünnepi időszak előtt a hét végén több párt is kongresszust tartott, s megnevezte jelöltjét a 2018. március 18-i elnökválasztásra. Így a Polgári Kezdeményezés nevű alakulat az újságíró-celeb Kszenyija Szobcsakot, a Jabloko Grigorij Javlinszkijt, a Növekedés Pártja az üzletember Borisz Tyitovot, a nacionalista-populista liberális demokraták (LDPR) immár ötödször Vlagyimir Zsirinovszkijt jelölik, a hatalom pártja, az Egységes Oroszország pedig bejelentette, hogy Putyint támogatja.

Valódi tétje azonban csupán a kommunisták kongresszusának volt, hiszen a második legnagyobb tagságú, egyetlen igazán klasszikus pártnak nevezhető KPRF idáig lebegtette jelöltjét. Pontosabban nem volt biztos, hogy a párt elnöke, a veterán Gennagyij Zjuganov vállalja-e a jelölést. Mellette szólt, hogy ő a párt igazi arca, ellene, hogy az aktuális közvélemény-kutatások alapján bármelyik kommunista jelöltet megelőzné Zsirinovszkij. Ami pedig azt jelentené, hogy az LDPR először taszítaná le az orosz pártdobogó második helyéről a kommunistákat.

Zjuganov, a kommunista párt elnöke a párt jelöltállító kongresszusán december 23-án Fotó: Vladimir Astapkovich / AFP

Zjuganov pedig érthető módon nem akarta, hogy ezzel a történelmi vereséggel lépjen le a színről. A kommunistákhoz közel álló forrásaink szerint a pártelnök méltatlannak tartotta részt venni egy olyan kampányban, amelyben a tévés celeb Kszenyija Szobcsakkal kell vitáznia. Informátorunk rámutatott arra is, hogy ebben a helyzetben a kommunistáknak érdekükben állt fenntartani a bizonytalanságot, hiszen ezzel is magukra irányíthatták a figyelmet. Közben már megkezdődött a párt újrapozícionálása, amelyben a politikusok fiatal generációja és befolyásos baloldali üzletemberek mellett nem is olyan sokára két olyan ismert író is komoly szerepet játszhat, mint Zahar Prilepin vagy a már most is képviselő Szergej Sargunov. Egy belső felmérés azonban a feltörekvők közül egyelőre az ország egyik legsikeresebben működő mezőgazdasági kombinátját, a Moszkva melletti, Lenin nevét viselő szovhozt irányító Pavel Grugyinyint hozta ki jelöltnek.

Az Orosz Föderáció Kommunista Pártjának megalakulásánál bábáskodó, a pártot 24 éve vezető Zjuganov így arra kérte a kongresszust, hogy tekintsen el a jelölésétől, majd a kongresszus egyhangú szavazása alapján a jelölt Grugyinyin lett. Zjuganov a legutóbbi, 2012-es elnökválasztáson 12,3 millió voksot szerezve a szavazatok 17,2 százalékával lett a második Vlagyimir Putyin mögött.