Kazahsztán a végtelen sztyeppék és lehetőségek országa

Mit is lehetne mondani a függetlenségének 26. évfordulóját ünneplő Kazahsztánról? Mindenekelőtt talán azt, hogy a világ kilencedik legnagyobb területű országa, és ha a tengerpart nélküli államokat nézzük, akkor a legnagyobb. Ebből következik, hogy a Magyarországénál majdnem harmincszor nagyobb közép-ázsiai ország tájai rendkívül változatosak. Az ország déli részén, a régi főváros Almati környékén zöldellnek a parkok, ott magasodnak a hegyek, a távolban látszanak a Tien-san csúcsai, nyugaton, a Kaszpi-tenger mentén, Aktau környékén a Coloradót idéző félsivatag kápráztat el, északon, ahol az új főváros is van, végtelen sztyeppék fogadnak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A klíma is szélsőséges, a nyár forró, a tél hideg és szeles. Megterem itt a gyapot, a búza és a szőlő is, honos a hópárduc, a juh, a kecske és a teve is. Almati és Asztana mellett az űrrepülőtérről sokaknak ismerős lehet Bajkonur, de bizonyára hallottak az Aral-tóról. Kevésbé ismert, ám gyönyörű a Balkas-tó, s érdemes ellátogatni Turkesztánba is és megnézni a szúfi szent tanító Ahmed Jaszavi mauzóleumát. A 17,9 milliós ország 47 százaléka muzulmán, 44 pedig orosz ortodox. A kazah mellett hivatalos nyelv az orosz, s ami számunkra talán a legfontosabb, errefelé már csak a kipcsak, kun rokonság miatt is testvéreikként szeretik a magyarokat.

Kazahsztán etnikai sokszínűsége ellenére a volt szovjet Közép-Ázsia legnyugodtabb s az olajnak és az uránnak köszönhetően szociális értelemben is a legkiegyensúlyozottabb országa. Egy ideig a szomszédos Üzbegisztánnal versenyzett a régió vezető hatalmának címéért, ám mára a kérdés eldőlt. Mégpedig Kazahsztán javára.

A kazahok jobban élnek a térség többi utódállamánál, ám az országot a természeti kincsek mellett sem veti fel a pénz. Inkább az eltelt 26 évben lezajló változások a figyelemre méltók. Árulkodó, hogy a nemzeti össztermék az 1992-es 11,4 milliárdról 2016-ra 133,7 milliárd dollárra, tehát majdnem a 12-szeresére növekedett. Az egy főre jutó GDP ugyan még jóval elmarad a magyar 12 664 dollártól, ám ezen időszakban igencsak látványosan, 696-ról 7500 dollárra nőtt, miközben a külföldi befektetések nagysága az előző 26 évben 265 milliárd dollárt tett ki.

Elmondhatjuk tehát, hogy Kazahsztán fiatal, ám rendkívül ambiciózus állam, amely az utóbbi években egyre többet hallat magáról. Minden irányba nyitott külpolitikájának köszönhetően egyre több konfliktusban közvetít, aktív a térség integrációs alakulataiban, és az ország súlyánál nagyobb szerepet vállal a nagy nemzetközi szervezetekben. A nukleáris leszerelés konstruktív politikájával már a függetlenség kivívása után felhívta magára a figyelmet.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A képgaléria megtekintése 7 fotó













A Szovjetunió felbomlása után a világ negyedik legnagyobb atomarzenálja maradt rá, amelyről azonnal lemondott. Kezdte azzal, hogy bezárta a hírhedt szemipalatyinszki kísérleti telepet, majd csatlakozott az egymást követő leszerelési kezdeményezésekhez. Ezután a főváros átköltöztetésével, a hipermodern Asztana megépítésével hívta fel magára a figyelmet. Kazahsztán aktív résztvevője a régiót összefogó összes szervezetnek. Kevesen tudják, de a már három éve működő Eurázsiai Gazdasági Unió gondolatát is az országot a függetlenség kivívása óta irányító kazah elnök, Nurszultan Nazarbajev vetette fel egy moszkvai előadásában még a múlt század 90-es éveinek elején.

Aktivitásának és kiegyensúlyozottságának elismeréseként a térségből elsőként töltötte be az EBESZ, majd az Iszlám Konferencia Szervezetének soros elnöki tisztét, az idén pedig az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagja lett. A 2017. év más szempontból is Kazahsztánra irányította a világ figyelmét. Itt rendezték meg a jövő energiájának témáját a zászlajára tűző expót, s Asztana letette a névjegyét a szíriai rendezési folyamatban is. A kazah fővárosban zajló egyeztetések komoly lépést jelentenek a politikai párbeszéd útján.

Az eltelt jó negyed század tehát minden értelemben feltette Kazahsztánt a térképre. Ha jól gazdálkodik a forrásaival, az eddig tapasztalt frissességgel reagál a XXI. század kihívásaira, s továbbra is megmarad a régió nyugodt szigetének, akkor ugyanolyan nagy tempóban dolgozhatja le történelmi lemaradását, mint tette azt az elmúlt 26 évben.