Kiszorítják az orosz sajtót a Baltikumból

Mintha időgépben ülnénk. A hidegháborús időkre emlékeztet, ahogy a balti országok és Ukrajna az orosz újságírókkal, művészekkel bánik. „Feketelistákat” állítanak össze, s akadályozzák meg a bejutásukat vagy utasítják ki őket az országból. Az indok, hogy nézeteikkel az orosz propagandát terjesztik s nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Kijev így „listázta” mások mellett például az orosz show-biznisz olyan ismert sztárjait, mint például Nyikolaj Baszkovot, Filip Kirkorovot vagy éppen a Leningrád frontemberét, Snurt, azaz Szergej Snurovot. Az érintettek sokszor nem is tudják, hogy tiltólistán vannak.

A lett hatóságok néhány napja Anatolij Kurlajevet, a TV Centr újságíróját, ma pedig feleségét, Olga Kurlajevát, a Rosszija 24 tudósítóját fogták le nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva. Mindketten magánúton tartózkodtak a balti államban. Kurlajev már kiutasítása után Moszkvában elmondta, hogy a letartóztatásakor egy olyan dokumentumot mutattak neki, amelyben az áll, hogy 2015 áprilisától persona non grata Lettországban. Richard Kozlovskis belügyminiszter megerősítette, hogy az újságíró nemkívánatos személy, s ezeket a listákat háromévenként vizsgálják felül. Letartóztatásakor igazoltatták feleségét is, akit akkor elengedtek. Rá két napra, ma reggel Olga Kurlajevát a határőrök a szállodából vitték magukkal, s közölték vele a kiutasítás tényét. Elvették a telefonját, ám az újságíró előtte még fel tudta hívni a szerkesztőséget. Elmondása szerint maguk a határőrök is értetlenül álltak e döntés előtt.

Az orosz külügyminisztérium a történteket az információs térben Brüsszel hallgatólagos beleegyezése mellett zajló tisztogatás részeként értékelte. Marija Zaharova szóvivő a kiutasítás indoklását abszurdnak nevezte, s mint fogalmazott, az a 20. század harmincas éveit idézi. Kifejezte reményét, hogy ezeket a lépéseket nemcsak az erre illetékes európai szervezetek, de a jogvédők is elítélik. Emlékeztetett arra is, hogy a lett hatóságok az „orosz propaganda” elleni harcra hivatkozva folyamatosan akadályozzák az országban az orosz sajtó munkáját. E kiszorítás jegyében tavaly formai okokra hivatkozva nem engedték az ország területére lépni a REN TV operatőrét, Ilja Omelcsenkót, három évvel korábban pedig indoklás nélkül elutasították a RIA Novosztyi tudósítójának, Irina Pavlovának az akkreditálását. Az orosz sajtó az esemény kapcsán megállapítja, hogy a történtek látványosan demonstrálják, mit értenek a Baltikumban a sokat emlegetett szólásszabadság és demokrácia alatt.