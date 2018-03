Lavrov távozását sejteti az orosz sajtó

A kormányban várható személyi változások állnak az elnökválasztás után az orosz sajtó érdeklődésének a középpontjában. Már csak azért is, mert a választások éjszakáján Vlagyimir Putyin sokat sejtetően azt mondta, hogy elkezd gondolkodni a személycseréken, amelyekre majd a beiktatása után kerülhet sor. A média mindenekelőtt azt találgatja, hogy marad-e a posztján Dmitrij Medvegyev. A váltás a kormányfői poszton ugyanis sok tekintetben kijelölné az utat a következő hat évre.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Eközben az RTVI tévécsatorna már tudni véli, hogy Szergej Lavrov nagy eséllyel távozik a posztjáról. Értesülései szerint a 68. életévét a napokban betöltött külügyminiszter nem megy nyugdíjba, hanem az Orosz Nemzetbiztonsági Tanácsban folytatja a munkát. Az RTVI azt is tudni vélte, hogy Lavrov utódja egyik helyettese, Alekszandr Gusko lehet, de az sem kizárt, hogy az új külügyminiszter az elnöki apparátusból érkezik. Dmitrij Peszkov elnöki és Marija Zaharova külügyi szóvivő egyaránt cáfolták és spekulációnak nevezték a hírt. Az év elején maga Lavrov is azzal ütötte el az erre vonatkozó kérdést, hogy a kormány tagjainak kinevezését szigorú rend szabályozza, így a munka minél hatékonyabb elvégzésére koncentrál.

Lavrov már évekkel ezelőtt jelezte, hogy elfáradt, de akkor Putyin személyes kérésére maradt a posztján. A csatorna forrásai szerint a külügyminisztériumban már évek óta nyílt titok, hogy Lavrov már rég leköszönt volna, az apparátusban feszült figyelemmel követik a kormányalakítás fejleményeit.

A külügyminisztériumot 2004. március 9. óta irányító Lavrov az orosz kormány talán egyik legnépszerűbb minisztere, s a világban is elismeréssel beszélnek róla tárgyalópartnerei. Komoly érdemei vannak az utóbbi évek orosz külpolitikai sikereiben is, így távozása a jelenlegi feszült világpolitikai helyzetben minden bizonnyal komoly visszhangot váltana ki. Éppen a világban uralkodó bizonytalanság miatt lehet továbbra is szüksége a tapasztalt diplomatára Putyinnak. Így aztán az orosz–amerikai csúcstalálkozó épp csak megkezdett előkészítése közepette Lavrov aligha távozik. A generációváltást azonban ez a kulcsminisztérium sem halogathatja a végtelenségig, így ha nem is azonnal a beiktatás után, de később nem lenne meglepő, ha Lavrov egy az orosz külpolitika formálásában hasonlóan fontos, de nyugodtabb helyen folytatná.