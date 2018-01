Mi köze a titkosszolgálatokhoz az orosz futballsztár feleségének?

Nem véletlenül egy ismert futballista felesége Alisza Arsavina. Nagyon jól tudja, hogy a legjobb védekezés a támadás. Ezért aztán ahelyett, hogy bocsánatot kérne, áldozatként állítva be magát, feljelentéssel fenyegeti az őt a pravoszláv karácsony éjszakáján gyerekeivel a fedélzetről leszállító Moszkva–Almati járat vezető légikísérőjét.

A jelenleg a kazah Kajrat Almatiban levezető, korábban a szentpétervári Zenyittel UEFA Kupát nyerő, az Arsenalban is megfordult, majd az orosz bajnokságba visszatérő 36 éves Andrej Arsavin feleségének a verziója szerint a gép éppen csak kigurult a terminálról, s a kapitány bemondta, hogy a járat 15 perces késéssel indul, így úgy gondolta, hogy van még idő átöltöztetnie 10 hónapos kislányát, s kicsatolta a biztonsági övet.

Az Aeroflot közleményében ugyanakkor azt állítja, hogy a botrány azután tört ki, amikor Arsavina megpróbálta az első osztályra beültetni a gyerekek nevelőnőjét, akinek a jegye a másodosztályra szólt. Ezt nem engedték neki, amit a futballistafeleség személyes sértésnek vett, előbb rohangálva veszekedett az utaskísérőkkel, majd demonstratívan elkezdte kicserélni a baba pelenkáját, ami az utasokat zavaró kellemetlen illatokkal járt. A kapitány erre úgy döntött, hogy a járatot visszatartja, s leszállították a gépről a focistafeleséget.

A közlemény említést tesz még arról is, hogy Arsavina úgy próbált meg többször is nyomást gyakorolni a személyzetre, hogy az FSZB, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat őrnagyának nevezte magát. Később a Rosszija tévécsatornának ezzel kapcsolatban Arsavina a dolgot elkenve már csak annyit mondott, hogy természetesen van bizonyos kapcsolata a titkosszolgálatokkal. Mint hozzátette, férje nevével nem akar visszaélni, hiszen enélkül is van olyan helyzetben, hogy megvédje magát. „Van elég befolyásos ismerősöm!” – nyomatékosította az újságírónak.

Ez minden bizonnyal így van, mert a leszállítás után csupán nevelő célzattal elbeszélgettek vele, de egy másik járattal eljuthatott Almatiba. Annak ellenére, hogy az orosz elnök két hónapja írta alá azt az idén júniustól életbe lépő rendeletet, amelynek értelmében a légitársaságok „fekete listára” tehetik a botrányt okozókat, s a későbbiekben megtagadhatják tőlük a jegyvásárlást. Arsavina a vele összeütközésbe került stewardess telefonszámát is gyorsan megszerezte, és sms-ben kettőtől négy évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegette meg, amiért leszállította két gyerekével „az FSZB egy őrnagyát”. Később maga is megerősítette, hogy az ő számáról valaki elküldött egy ilyen üzenetet.

Az orosz társadalom felháborodottan reagált az esetre, s egyértelműen elítélte Arsavin feleségének viselkedését. Miután a sajtóban nyilvánosságot kapott a botrány, az „FSZB őrnagya” annyi bíráló üzenetet kapott, hogy le is zárta Instagram-profilját.

Az eset kapcsán a tudósítások megjegyzik, hogy Arsavin házassága novemberben válságba került. A futballista maga ismerte el, hogy megcsalta a nejét, aki el is költözött tőle. Később Alisza Arsavina nyilvánosan közölte, hogy kész megbocsátani férjének, s visszafogadja őt a családba.