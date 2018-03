Moszkva és a Nyugat: nem lesznek reformok, ha tovább éleződik a szembenállás

– Meglepte Putyin beszéde?

– Igen. És minden bizonnyal az éves üzenet első részét írókat is váratlanul érte a második rész. A beszéd második részén ugyanis információk szerint egész más csapat dolgozott, s ennek tartalma csupán az utolsó pillanatban derült ki. Így aztán két üzenet hangzott el. Az egyik, a beszéd utolsó negyven perce a Pentagonnak, míg a most háttérbe szoruló első, a modernizáció útjait, a gazdasági és szociális helyzetet elemző rész az oroszoknak szól. Ez utóbbiból visszaköszönnek Alekszej Kudrinnak és más liberális gazdasági szakértőknek a nézetei. A kérdés most az, hogy e két, egymással szöges ellentétben álló üzenet közül melyik dominálja majd Putyin negyedik elnöki ciklusát. Ez azonban csak a választások után dől el. Árulkodó lehet a kormány átalakítása, mindenki felfigyelt ugyanis arra, hogy az elnök háromszor is új kormányt emlegetett. Ez feltételezi Dmitrij Medvegyev miniszterelnök esetleges távozását is.

– Beszéljük egy kicsit a keveset emlegetett, ám nagyon érdekes első részről. Ez alapján merre indul el Oroszország?

– Ezt találgatja most Moszkvában mindenki. Az üzenet első része ugyanis modernizációs, liberális: a bürokrácia leépítését, a növekedés felgyorsítását, a szabadság kiterjesztését irányozza elő. Ez alapvető irányváltást jelez. Ott van azonban a fegyverekről szóló második rész, amelyet láthatóan nem egyeztettek az első rész készítőivel. Nagy kérdés, hogy a modernizáció hogyan egyeztethető össze az Amerikával konfrontálódó politikával.

– Van olyan, ami nem hangzott el, amiről még beszélni kellett volna?

– Talán a hangsúlyoknak kellett volna világosabban kirajzolódniuk. S még egyszer, a fő kérdés, hogy ez hogyan áll meg a harcias, a tizenegy évvel ezelőtti müncheni beszédre emlékeztető második rész mellett.

– Mivel magyarázható a kettősség? Maga Putyin is két malomkő között őrlődik?

– Az orosz jövőt felvázoló rész logikus. Ezek a kihívások megkerülhetetlenek. A fegyverkezésről szóló rész egyértelmű üzenet Amerikának, és mintha reagálás lenne a nemrég bejelentett nukleáris doktrínára. Valamiféle alku ajánlata körvonalazódik belőle, ám egyelőre nem világos, hogy miért éppen most hangzott el. Egyáltalán nem nevezném elnökinek. Különösen értelmezhetetlen a jövő útjainak felvázolása után. Inkább illik ez a számítógépes illusztrációkkal megspékelt bemutató egy vezérkari főnökhöz. Oroszország útját az határozza majd meg, hogy a beszéd melyik része kerekedik felül.

– Igen, az egyik üzenet agyoncsapja a másikat…

– Így van, ezért aztán egyelőre senki nem érti.

– Milyen a francia fogadtatás?

– Egyértelmű. A fenyegető, a katonai szembenállás kiéleződését sugalló részt hallotta meg belőle Párizsban mindenki, és azt a meggyőződést erősíti, hogy Putyin háborúra készül.

– Tényleg fenyegeti a világot Oroszország?

– A katonai szakértők azért nem igazán hisznek a fenyegetés komolyságában. Inkább a jelzés a lényeg. Azt kell megfejteni, hogy mit akart üzenni Putyin. Ez azonban az orosz–amerikai tárgyalások részleteinek ismeretében lenne igazán érthető. De köze lehet Észak-Koreához vagy Iránhoz is. Mindenesetre felülírja az első rész üzenetét. Azt gondolom, hogy a gazdasági növekedésre, a szegénység visszaszorítására, a reformok felgyorsítására kellene koncentrálni. Ez azonban elképzelhetetlen, ha a Nyugat és Oroszország között még inkább kiéleződik a szembenállás.