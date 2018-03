Ötven éve történt: Gagarin utolsó repülése

A Szovjetunió világháború utáni történetének egyik legtragikusabb napja volt 1968. március 27. Az első számú szovjet űrhajós Jurij Gagarin és kiképzője Vlagyimir Szerjogin ötven évvel ezelőtt délelőtt 10 óra 18 perckor szállt fel a Moszkva melletti Cskalovszkij repülőtérről egy MiG-15UTI géppel egy rutin jellegű próbarepülésre. Semmi jel utalt a katasztrófára. Az ekkor már berepülő pilóta Gagarin 10 óra 31 perckor jelentette az irányító toronynak, hogy a feladatot teljesítette és engedélyt kért a visszatérésre. Ezután megszakadt a kapcsolat, a gép lezuhant, s a pilóták földi maradványait 14 óra 50 perckor találták meg a vlagyimiri terület Novoszjolovo nevű falujának közelében találták meg.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Mindez hét évvel a történelmi repülése után következett be. A szegény családból származó, az öntőmunkás szakma megszerzése után a szaratovi műszaki főiskolán tovább tanuló Gagarint háromezer vadászpilóta közül válogatták be a húszfős csoportba, melynek tagjait a Moszkva mellett újonnan épült Csillagvárosban az űrhöz hasonló fizikai körülmények között készítették fel a "történelmi feladatra". A kemény gyakorlatok során nyújtott teljesítményük és testi-lelki adottságaik miatt Gagarint és German Tyitovot választották ki. Végül a repülésre Gagarint jelölték ki és Tyitov lett a tartalék. 1961. április 12-én Gagarin a Vosztok-1 típusú egyszemélyes űrhajóval helyi idő szerint 9 óra 7 perckor startolt Bajkonurból, útja 108 percig tartott, ez idő alatt egyszer kerülte meg a Földet. Ezzel az emberes űrrepülések terén is megelőzték a szovjetek az amerikaiakat. Gagarin később már nem hajtott végre több űrrepülést. A Szojuz–1 1967-es katasztrófája után a Csillagvárosban folyó kiképzést vezette, ezzel párhuzamosan újból elkezdett vadászgépen repülni.

A tragikus repülés körülményeit vizsgáló állami bizottság jelentése szerint a pilóták a légköri viszonyok megváltozása miatt – hogy mit értettek ezalatt, azt nem részletezték – éles manőverre kényszerült, a gép zuhanni kezdett, s hiába próbálták meg kihozni a „dugóhúzóból”, a földbe csapódott. A jelentés teljes szövege máig titkosítva van, így a baleset körülményeiről számos teória született. Kezdve attól, hogy öngyilkos lett, ufóval találkozva halt meg, egészen addig, hogy a szovjet vezetés megölette, miután eltávolodott a párttól…

Igor Kuznyecov 2003-ban a hivatalos verzióval szemben a hibás repülési szabályokat okolta a balesetért. Véleménye szerint a kabin dehermetizálódott, és a nyomáscsökkenés a pilóták ájulásához vezetett. Alekszandr Sztyepanov, az elnöki levéltár egyik osztályvezetője 2011. április 8-i moszkvai sajtóértekezletén jelentette ki addig titkos dokumentumokra hivatkozva, hogy Gagarin halálát baleset okozta. Az iratok szerint egy meteorológiai ballon kikerülésére tett éles manőver a legvalószínűbb ok, ami miatt Gagarin repülőgépe lezuhant. Alekszandr Akimov 2011-ben annak a véleményének adott hangot, hogy a lezuhanáskor hallott két dörrenés nem hangrobbanás volt, mint eddig gondolták, hanem a repülőgépre kilőtt két légvédelmi rakéta. Állítását a tulajdonában levő több, a lezuhant repülőgépből származó darabbal szerette volna bizonyítani.

Egy 1986-os tanulmány szerint gépük egy másik sugárhajtású gép csóvájába került. Az időjárás sem volt kedvező, ez is hozzájárulhatott a balesethez. Alekszej Leonov űrhajós szerint a gép, amelynek pilótája figyelmen kívül hagyta az irányítótorony utasítását, túl közel repült Gagarinékéhoz, amely így légörvénybe került a sugárhajtású Szu–15-ös csóvájától, és a Földbe csapódott.A baleset idején az irányítótoronyban lévő Leonov végül 2013-ban engedélyt kapott a történet nyilvánosságra hozatalára. Eszerint a katasztrófa idején zajlott a Szu–15 vadászgép tesztje, ám a gép meghibásodott és az előírt 10 000 méteres magasság helyett 450-500 méterre süllyedt, veszélyesen közel kerülve Gagarin és Szerjogin MiG–15-öséhez, ami a keletkező örvény miatt 55 másodperccel később lezuhant. A katasztrófa valós okát vélhetően azért titkolták hosszú ideig, mert az új vadászgép sikertelen tesztje – ami ráadásul egy nemzeti hős halálát okozta – súlyos presztízsveszteség lett volna a légierőnek.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Ezekből a feltételezésekből is látszik, hogy nehéz volt megbékélni a tragédiával. Nem véletlenül, hiszen a Föld vonzását legyőző, az űrbe először kijutó, a szovjet emberek szemében a haladást, a modernizációt megtestesítő hős meghalt egy hétköznapi gyakorló repülés során. Méghozzá 34 évesen. Egy ország mindig mosolygós arcaként. A szovjet vezetés nemzeti gyászt hirdetett, s tízezrek búcsúztak a két pilótától, akiknek hamvait a Kreml falában helyezték el.