Putyin nem finomkodott, odaszúrt Kijevnek és Washingtonnak

Független jelöltként készül a jövő márciusi elnökválasztásra, de számít egyes pártok és szervezetek támogatására. Vlagyimir Putyin orosz elnök immár szokásos év végi sajtótájékoztatóján beszélt erről Moszkvában, az infrastruktúra, az egészségügy és az oktatás fejlesztését nevezve az ország előtt álló legfontosabb feladatoknak. Ezt a bejelentést várták talán újságírói körökben a leginkább.

Adódott volna, hogy Putyin ismét a hatalmi párt, az Egységes Oroszország jelöltjeként induljon, azonban mint elemzők rámutatnak, ez a döntés szimbolikus jelentőséggel bír, s azt demonstrálja, hogy Putyin a pártok felett áll, az ő pártja az egész orosz nép, ő maga pedig a nép jelöltje, a legfelsőbb döntőbíró.

Minden bizonnyal ezt az üzenetet jeleníti majd meg az indulását a törvény szerint kezdeményezni hivatott legalább ötszáz fős csoport is, amelyben ott lesznek majd a kulturális és a sportélet, a művészvilág ismert személyiségei mellett az általa kezdeményezett Összoroszországi Népfront regionális aktivistái, az világhírű jégkorongozó Alekszandr Ovecskin által életre hívott mozgalom, a Putin Team képviselői is. A független jelölteknek a választási listára kerüléshez háromszázezer aláírást kell összegyűjteniük Oroszországban.

Putyin, mint ahogy az várható volt, a beszélgetés harmadik órájában szót adott egyik lehetséges kihívójának, az újságíró Kszenyija Szobcsaknak is. „Kszjusa valójában politikus újságírómezben” – jegyezte meg Putyin, mire Szobcsak azzal vágott vissza, hogy csak így van alkalma vitázni az elnökkel. Az ellenzéki hangvételű Dozsgy csatornát képviselő celeb-újságíró szerint igenis van alternatíva Oroszországban, ám az ellenzéki jelöltek indulását megakadályozzák, de legalábbis megnehezítik.

„Miért van ez, talán a hatalom fél?” – tette fel a kérdését. Putyin ezt visszautasította, és számon kérte az ellenzék jelöltjein a valódi programot, a kihívásokra adandó megoldásokat. Alekszij Navalnijra utalva rámutatott, hogy jelenleg alternatíva helyett inkább az országot kizárólag destabilizálni képes Szaakasviliket lát orosz kiadásban. Mint aláhúzta, az oroszok többsége ezt nem akarja, s nem is engedi. „Oroszország nem lesz Ukrajna új kiadásban!” – zárta le a témát az államfő. Előzőleg egy másik kérdés kapcsán az erős ellenzéki kihívó hiányát a 2000 óta elért gazdasági és társadalmi eredményekkel magyarázta.

A négyórás beszélgetés második órájában előjöttek a nemzetközi helyzetre vonatkozó kérdések is. „Maguk normálisak?” – kérdezett vissza az AP orosz–amerikai kapcsolatokat és a koreai helyzetet érintő felvetésére. „Washingtonban egy sorba állítanak bennünket Észak-Koreával és Iránnal, majd arra kérnek, hogy segítsünk megegyezni Kimmel?!” – gúnyolódott Putyin, hozzátéve, hogy segítenek, amennyiben Amerika „normálisan” áll a kérdéshez. Az orosz elnök veszélyesnek nevezte Észak-Koreát, s mint megjegyezte, Moszkva nem ismeri el atomhatalomként. Putyin nem volt hajlandó értékelni Donald Trump elnökségének egy évét, mondván, az az amerikai nép dolga. Reményét fejezte ki ugyanakkor, hogy amerikai kollégája nem mondott le végleg a kapcsolatok normalizálásáról.

Helyretéve az egyetlen Moszkvában akkreditált kijevi tudósítót, részletesen beszélt Putyin Ukrajnáról, hosszú történelmi értekezés után kijelentve, hogy az orosz és az ukrán lényegében egy nép. Ismét kifejtette álláspontját a jelenlegi konfliktusról, aláhúzva, hogy bármennyire is nem tetszik ez Ukrajnának, a minszki megállapodásnak nincs alternatívája. Elengedhetetlennek nevezte azt is, hogy Kijev közvetlenül tárgyaljon a Donbasz vezetőivel. Aláhúzta, hogy a szakadár régióban nincsenek orosz egységek, de van ott annyi erő, amely nem engedi meg, hogy bárki is újabb Srebrenicát rendezzen a Donbaszban.

Szóba került a doppingbotrány, amelynek időzítését Putyin nem tartja véletlennek.

Felmerült természetesen a szíriai rendezés kérdése is. Az orosz elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy ehhez fel kell számolni a Közel-Kelet igazságtalanságait, s a nagyhatalmaknak tartózkodniuk kell a terroristák saját célra való kinevelésétől. „Mint azt az Al-Kaida esetében is láttuk, ez visszaüt” – érvelt Vlagyimir Putyin.