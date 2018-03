Putyin párbaja az NBC riporterével: Trumpról, a két ország viszonyáról kérdezték

Amerika valójában egy stabil, virágzó és fejlődő Oroszországban lenne érdekelt – így reagált Vlagyimir Putyin az amerikai NBC tévécsatornának nyilatkozva azzal kapcsolatban, hogy majdani távozásával egyes vélemények szerint Oroszországban megváltozik minden. „Miért gondolják, hogy az utánam jövő politikus lerombol mindent?! Sok őrültséget hallottam már erről, de higgye el, az önök úgynevezett szakértői a vágyaikat jelenítik meg valóságként. Miért nem tudják elképzelni, hogy Oroszország utánam következő elnöke nem lerombolni, hanem tovább erősíteni akarja Oroszországot? Lehet, hogy egyeseknek ez az Egyesült Államokban nem tetszik, de nincs igazuk, s azt sem tudják, mik Amerika valódi érdekei” – fogalmazott az orosz elnök az NBC riporterének, Megyn Kellynek a nagy eséllyel a 2024 utáni jövőt firtató kérdésére.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Putyin úgy vélte, sehová nem vezet az Egyesült Államok és Oroszország közötti kölcsönös vádaskodás. „Donald Trump az első ciklusát tölti, ám láthatóan gyorsan tanul, s megérti, hogy ezen a szinten értelmetlen ez a megközelítés” – mondta a feszült orosz–amerikai kapcsolatokról Putyin. Hozzátette, hogy Trump sokat tapasztalt ember, aki tisztelettel viseltetik azok iránt, akik együttműködnek vele. Az orosz elnök megjegyezte azt is, hogy soha nem olvasta kollégája Twitter-bejegyzéseit, hiszen ő nem használja a kommunikációs csatornát. „Donald modernebb, én más módon fejezem ki a véleményemet” – tért ki a népszerű témára.

Természetesen előkerült az amerikai választások kérdése is, Putyin itt keményebb hangot ütött meg.

Meg is jegyezte később az interjút értékelve Megyn Kelly, hogy nincs kétsége az orosz beavatkozást illetően, de Putyin eszén nem lehet túljárni.

„Nagyon okos. Az az ember érzése, hogy mindig ő a legokosabb a társaságban. Nincs tehát értelme annak, hogy megpróbáljuk csőbe húzni. Meg lehet próbálni, mint ahogy én is megtettem, s néhány esetben védekezésre kényszerítettem. Gorillák csatája zajlott köztünk, amelyben mindketten tudtuk, hogy mit gondol a másik. Így minden tisztelettel csak azt mondhatom, hogy a kérdésben az orosz elnök nem mondott igazat” – fejtegette az amerikai riporter.

„Elhiszi bárki, hogy Oroszország több ezer kilométerről befolyásolni tudta az amerikai elnökválasztás eredményét? Nem nevetséges ez a vád? Nem célunk beavatkozni, mert nem érnénk el vele semmit” – vágott vissza keményen Kellynek Putyin, hozzátéve, nem rendítette meg, hogy tizenhárom orosz állampolgárt és három orosz céget vádoltak meg a választásba való beavatkozással. „Ehhez az orosz kormánynak semmi köze! Miért gondolják, hogy az orosz hatóságok, beleértve engem is, engedélyt adtak erre bárkinek?” – replikázott Putyin. „Akkor nem oroszok voltak? – kérdezett vissza Kelly.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

„Rendben, oroszok voltak. És? Nem a kormány emberi voltak, akkor meg kit érdekel, hogy oroszok voltak?”

– állt bele a vitába Putyin, megjegyezve, hogy az oroszok 146 millióan vannak, de ugyanilyen erővel lehettek ezek amerikaiak is. „Mi nem sugalltunk ilyet, s nem is utasítottunk beavatkozásra senkit! Még nem láttam semmilyen bizonyítékát annak, hogy ezek az emberek megsértettek volna bármilyen orosz törvényt. Legalább mutassanak valamilyen dokumentumot, egy hivatalos kérést, és akkor megvizsgáljuk az ügyet!” – válaszolt arra a felvetésre, hogy aggasztja-e, ha orosz állampolgárok alá akarják ásni az amerikai demokráciát.

2018. március 2-án készített és március 10-én közreadott kép, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) interjút ad Megyn Kellynek (j), az NBC amerikai televízió riporterének Kalinyingrádban Fotó: Alekszej Druzsinyin / AFP

Néhány nappal ezelőtt egyébként Putyin az ismert orosz riporter, Vlagyimir Szolovjov Világrend 2018 című filmjéhez adott interjújában más oldalról vetette fel Amerika kérdését. „Az Egyesült Államok 2014 februárjában megkérte Oroszországot, tegyen meg mindent azért, hogy Viktor Janukovics ukrán elnök ne vesse be a hadsereget a Majdanon tüntetők ellen. Ezután Washington nyeglén átvágott bennünket, amikor támogatta a kijevi államcsínyt” – fejtegette Amerika kapcsán érzett csalódottságát Putyin. Az orosz elnök emlékeztetett arra, hogy Washington ígéretével ellentétben a tér és a középületek elhagyása, a helyzet normalizálása helyett másnap bekövetkezett a puccs.

„De ez volt az első és az utolsó, hogy így megvezettek! – figyelmeztetett Putyin,

nem mellesleg a gyengeség jeleként értékelve a Washingtonban meglehetősen hevenyészve összeállított szankciós listát. Putyin odaszúrt Európának is, amelyre nem lehet számítani, hiszen nem önállóan cselekszik.

Az NBC-nek adott interjúban felvetődtek orosz belpolitikai kérdések is. Így aligha meglepő, hogy Kelly az ellenzék elnökjelöltként nem regisztrált vezéralakját, Alekszej Navalnijt is szóba hozta. Az újságíró aziránt érdeklődött, hogy megkegyelmezne-e neki, hogy igazi kihívója legyen. „Bárkinek meg lehet bocsátani, aki erre rászolgál. De most nem a megkegyelmezésről, hanem konkrét politikai erőről beszélünk, amelynek nincs az országot előrevivő stratégiája. Nekünk nem rombolni kell, hanem alkotni” – fejtegette válaszában Putyin. Az elnök kiegészítette azzal, hogy kész olyan ellenzékiekkel együttműködni, akik erősebbé akarják tenni Oroszországot.

„A kérdés nem az, kivel tudnék együttműködni, hanem az, hogy kivel nem akarok” – vágott vissza Putyin.

Putyint arról is megkérdezte az amerikai riporter, hogy gondolkodott-e már az utódján. „2000 óta ezen gondolkodok. Gondolkodni persze lehet, de a döntés az orosz népé. Mindegy, hogy én kivel szimpatizálok” – ismételte meg Putyin az időről időre felmerülő kérdésre a szokásos választ. Arról viszont szívesen beszélt, hogy milyen országot hagyna maga után. „Szilárd alapokon álló, kiegyensúlyozott demokráciában élő országot. Meggyőződésem, hogy a technológiai forradalom eredményeinek beépítésével dinamikusabbá válik a fejlődés, eközben dolgozunk a politikai rendszer megújításán is” – vázolta a terveit Putyin, kiemelve, hogy ez egyaránt erősíti az ország és a nemzet egységét.