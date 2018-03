Terek, távolságok és geopolitikai ambíciók

Amikor e sorokat írom, akkor mellettem a tévében már vagy egy órája tart az Oleg Tabakovról szóló megemlékezés. S ez így van rendjén. Amikor az orosz kultúra ilyen nagy alakja távozott el, akkor az idő, az odafigyelés érthető. Még akkor is, ha éppen kampánycsend van. Oleg Tabakov ugyanis az orosz film és színház alakja volt, akit egész Európa tisztelt. S ha a világ másik része ismerte volna, akkor ugyanígy gondolná. De most Moszkvában visszafogottsága ellenére is az elnökválasztás a legfontosabb. Ez abból is látszik, hogy az egyes csatornán egy Krímben játszódó film fut. Majd utána véletlenül a nemzeti rockot játszó Ljube koncertje megy.

Így aztán Igorral is erről meg a választásról beszélgetek. Igor már harmadik alkalommal visz a központba, s osztja meg a véleményét. Mérnökből lett taxis, s láthatóan nem békélt meg a helyzettel. Mesél arról, hogy meg fogják emelni a nyugdíjkorhatárt, s akkor mi lesz. Igort e veszély valószínűleg még nem érinti, de a kérdés tényleg a levegőben lóg.

Ezért aztán belevág a lényegbe. – Tudja, itt csak egy jelölt van. De ha megfelel mindenkinek, akkor mi a baj ezzel? – fejtegeti. A baj csak az, hogy tényleg van a hatalmon kívül más is. Hogy ez alternatíva-e, az már más kérdés. Szóval kedvenc taxisom kifejti, hogy itt minden rossz. Így szokott ez lenni… Aztán hirtelen vált, s elkezdi ragozni az eredményeket. Meg is jegyzem neki, hogy a Financial Times tudósítója most szakítaná félbe, ám én inkább meghallgatom. Beszél csodákról, rakétákról, ám amikor leállítom, akkor elismeri, hogy a dolog ennél bonyolultabb. – Meg kell érteni, hogy a hatalom sokba kerül, s ezért kész vagyok áldozni is – dől belőle a hazafiság. Innentől már nem beszélünk reformokról, csak nagyságról. Arról, amit ő annak lát. Talán joggal, talán nem.

Amikor még egyszer előhozom a témát, már megérkeztünk. Kitessékel a hidegbe, s kacsintva egyet láthatóan élvezi a remegésemet. Invitálom az étterembe, s hallgatom a terekről, szélsőséges időjárási viszonyokról szóló előadását. Lassan felmelegedve beleegyezem mindenbe.

Valahogy így vannak ezzel az oroszok is. Hideg van, nyugatról támadást érzékelnek, így összezárnak. Aztán meglátják, mi lesz.