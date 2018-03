Tovább bővíti budapesti járatai számát az Aeroflot

Egyre jobban kedvelik az orosz turisták Magyarországot. Jól mutatja ezt a Budapest és Moszkva közötti járatok telítettsége. A fő úti cél továbbra is Budapest és Hévíz, valamint a dunántúli fürdők, amely a közelmúltban kiegészült a debreceni turisztikai régióval. Sokáig a magyar gyógy- és wellness szállodákban a német, osztrák és svájci vendégek voltak a legtöbben. 2012 májusától azonban már az orosz vendégek foglalják el a németek után a második helyet. Divattá vált Hévízre utazni Oroszországból. Egy-, két- vagy akár háromhetes kúrákra járnak az orosz vendégek, de szívesen veszik igénybe Budapest gyógykúráit és wellness pihenési lehetőségeit is.

Az orosz beutazók száma az évtized elejétől nőtt meg látványosan. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2012-ben az orosz turisták a magyarországi kereskedelmi szálláshelyeken 600 492 éjszakát töltöttek, ami akkor 30 százalékos növekedést jelentett a 2011-es eredményhez képest.

Az európai országokba utazó oroszok számának növekedését 2014 után lefékezte a biometrikus schengeni vízumok bevezetése, az orosz gazdasági helyzet romlása és a valutaárfolyamok orosz szempontból rossz alakulása. Ez érezhető volt a Magyarországra érkezők számán is, tavalytól azonban az orosz gazdaság magára találásával ismét észrevehetően javult a helyzet.

Mindez meglátszik az Aeroflot Budapestre indított járatai számának növekedésén is. A korábbi napi két járatot tavaly ősztől a légitársaság egy harmadikkal toldotta meg, és a Travel.ru értesülései szerint a nyár közepétől már naponta négy gép indul Budapestre. Július 1-től Seremetyevóról 7.05, 10.20, 13.35 és 17.55-kor repül gép Budapestre, míg visszafelé 8.45, 12.00, 15.20 és 19.35 lesznek az indulási időpontok. A desztinációt a délutáni járat kivételével Airbus A320-asok repülik majd, délután elsősorban Superjet 100-asok indulnak Budapestre.

Ezenkívül a turisztikai portál információi szerint a WizzAir is nagyobb befogadóképességű gépeket, Airbus A321-eseket állít be moszkvai járataira. A Szentpétervárra is repülő légitársaság Debrecenből is indít már gépeket Moszkvába, míg a sármelléki repülőtér bővítése után az UTair orosz társaság nagy szállítókapacitású charter járatain is érkeznek Magyarországra orosz turisták.