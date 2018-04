Bugár Béla: Nem a Fidesznek kell megfelelnem

– Szlovákiai magyar újságíró ismerőseim szokták mondani, mennyire ironikus, hogy Robert Fico, bár tele volt botrányos ügyekkel az elmúlt években, végül egy olyanba bukott bele – Ján Kuciak tényfeltáró újságíró és menyasszonya meggyilkolásába –, amelyhez valószínűleg semmi köze nem volt.

– Két évvel ezelőtt, amikor koalícióra léptünk a Smerrel, egyik feltételünk Robert Kaliňák belügyminiszter lemondása volt. Akkor nem sikerült, most elértük. Nemcsak a belügyminisztert, Ficót is távozásra bírtuk, a legkisebb frakcióval bíró pártként értük ezt el a legnagyobbal szemben. Persze ehhez kihasználtuk a tragédia kapcsán kialakult felháborodást, politikai nyomást. Az igaz, hogy a gyilkosságokhoz nincs köze Ficónak, de ezt használták vele szemben gyújtózsinórnak ahhoz a bombához, amely fel is robbant, és hatására a szlovák újságírók végigmennek a Smer különböző korrupciós ügyein. A kiváltó ok a kettős gyilkosság volt, amelynek a pontos okát nem tudjuk, de felszínre hozott más korrupciós ügyeket.

– Önnek dobtak az autójára kézigránátot a kilencvenes években…

– Igen, de pancser volt az illető, nem talált el.

„Én huszonnyolc éve vagyok képviselő, azóta ez a legrosszabb parlament. Itt csak abban versenyeznek a pártok, ki tudja jobban megsérteni a másikat. Csak személyes támadások vannak” Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

– Még szerencse. De ön mit gondol azokról a véleményekről, hogy az úgynevezett sötét kilencvenes évek térhetnek vissza Szlovákiában?

– Nem valószínű. Én tényleg átéltem azt az időszakot, ezért aggódom amiatt, hogy sok fiatal újságíró, aki nem élte meg felnőttként azokat az éveket, meggondolatlanul ír le ilyeneket. Csak egy példa: a merényletek, leszámolások mellett a dunaszerdahelyi maffia megtehette, hogy az állami rendőrséget figyelmen kívül hagyva leállította a forgalmat a város egy részén, mert temették az egyik maffiózó testvérét. Nem lehet a mostani helyzetet ahhoz hasonlítani. Persze szervezett bűnözés van Szlovákiában is, de ez ma már másképp működik, ha úgy tetszik, fehérgalléros módon. A bűnözői csoportok megtalálják azokat a személyeket, akiken keresztül biztosíthatják az uniós pénzeket, meg azt, hogy a bíró esetleg elnéző legyen velük, és sorolhatnánk.

– Nagyon összefonódott a szervezett bűnözés és a politika Szlovákiában?

– Én ezt nem merném így kijelenteni. Azt viszont el tudom hinni, hogy igaz annak az olasz bűnözőnek a hencegése – akit egyébként már elfogtak kábítószer-kereskedelem vádjával a hatóságaink –, hogy neki mindenhol megvan a maga embere Szlovákiában. Ám amint kiderül, hogy egy volt Smer-képviselő repülőtér után is kap agrártámogatást, abból rögtön ügy lesz. Ha a maffia összefonódott volna az államszervezettel, ilyenre nem kerülhetne sor.

– Olvastam elemzéseket arról, hogy a választók megbüntetik majd a mostani kormánypártokat, mert most nem írták ki a választásokat.

– Egy politikusnak mérlegelnie kell, hogy a pártérdek vagy az ország érdeke a fontosabb. A Most–Híd érdeke az előre hozott választás lett volna, minél hamarabb. Garantálom, hogy kampány nélkül is jobban szerepeltünk volna ezen. Ám a közvélemény-kutatások szerint Marian Kotleba nyíltan fasiszta pártja növelte volna legtöbbel a mandátumai számát.

– Mi állíthatja meg Kotlebáék szélsőjobboldali pártját?

– Kotleba fő fegyvere a roma- és idegengyűlölet, így elsősorban is teljesíteni kell a kormányprogram romák megsegítésére vonatkozó részét. Aztán: használjuk ki, hogy „Szlovákia jobban teljesít”, és ebből juttassunk minél többet vissza az embereknek. Megvan az ellenzék felelőssége is: én huszonnyolc éve vagyok képviselő, azóta ez a legrosszabb parlament. Itt csak abban versenyeznek a pártok, ki tudja jobban megsérteni a másikat. Csak személyes támadások vannak. Nálunk ez eddig nem volt. Igaz, abba az irányba romlunk, mint Magyarország, csak maguknál a kormány csinálja, nálunk az ellenzék. Mi nem fogtuk be a szájukat, mint a magyar kormány. A szlovák köztévé valódi tévé, sőt a szerkesztő ellenzéki politikusként viselkedik egy kormánypárti képviselővel szemben. A szlovákiai sajtó egy-két kivételtől eltekintve független.

– Egyébként mi lesz Robert Ficóval? Nem mintha aggódni kellene érte, de visszavonul?

– Ő nem az a típus. Pártelnökként maradni fog, és nagyon fontos szerepe lesz. Biztosítania kell a Smer-képviselők egységét. Én úgy érzem, Peter Pellegrini kormányfő nem fogja hagyni, hogy Fico dirigáljon neki.

– Mutassa be valamelyest Peter Pellegrinit a magyarországi olvasóknak!

– Fiatal, ambiciózus, ezért nem hagyja majd, hogy a homlokára legyen írva, Fico ugráltatja. Másképp kommunikál, nem lesz rossz viszonyban Andrej Kiska köztársasági elnökkel, nem fogja azt mondani az újságíróknak, hogy hiénák vagytok. Dolgozott minisztériumban, volt a parlament elnöke, volt miniszter, legutóbb az információtechnológiai szektor fejlesztéséért felelős kormányalelnök, vagyis van már tapasztalata. De mindig megegyezésre törekszik. Ha tartja magát ehhez a stílushoz, sikeres lehet.

„Nálunk is vannak alapítványok, amelyek például a romáknak programokat szerveznek. Ha megnézzük, az állami szférán keresztül 200 millió euróval támogat romaprogramokat Soros György. Emögött is azt kell látni, hogy Soros kormányváltást akar Szlovákiában? Ilyen összeesküvés-elméleteket soha nem lehet támogatni, és ezt jó időben jeleztük is Ficónak, hogy nem hagyjuk szó nélkül” Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

– Milyen lehet majd a magyar–szlovák viszony?

– Ezt nem tudom megmondani. Robert Fico és Orbán Viktor között nagyon jó volt, igaz, ők megegyeztek, hogy az esetleg feszültséget hozó ügyeket, például a kettős állampolgárságot tiltó szlovák törvényt fel sem vetik egymás között. Ez kétségtelenül hozzájárult a jó viszonyhoz, ahogy egyébként a mi kormányzati szereplésünk is. Nemrég voltam egy összejövetelen, ahol a szlovákiai magyarok helyzete volt a téma, és ott került szóba, mikor merült fel legutóbb kritikus ügyként Szlovákiában, hogy magyarok vagyunk. Régen, mert ma egyszerűen nem feszültségként éljük ezt meg. Dél-Szlovákiában épülnek az utak, az autópályák, vagy már tervezik őket, magyar nyelvű feliratok vannak, és sorolhatnám.

– Azt hogy éli meg, hogy bár koalíciós partnere Robert Ficónak, a magyar kormány, a Fidesz évek óta levegőnek nézi?

– Ez legyen az ő problémájuk, az én választóim itt vannak Szlovákiában, nekik kell megfelelnem, nem a Fidesznek. A Fidesz a magyar adófizetők pénzéből rengeteget tol át ide, ennek egy része aztán kézen-közön elveszik, miközben érdekes módon a pénzek fölött a parlamentből rég kiesett Magyar Koalíció Pártja potentátjai diszponálnak. Milliók mennek el fölöslegesen, miközben más beruházások megvalósítása csúszik. Két Ipoly-hidat akartak eredetileg, ebből lesz egy, és azt sem adták át időben, bár legalább alapkőletétel volt már.

– Fico kétségbeesett sorosozását mi motiválta ön szerint? Láthatóan azzal verte be a szöget a politikai koporsójába.

– Kapott egy csomó információt, amelyek arról szólnak, hogy az ellene tiltakozó civil szervezetek vezetőinek egy része a Soros György által támogatott ösztöndíjakkal, intézményekben tanult. Ezt kapcsolta össze azzal, hogy esetleg kik voltak rögtön az újságíró-gyilkosság utáni időszakban Szlovákiában Amerikából. És összeállt neki egy kép, amire én azt mondom, hogy így nem szabad gondolkodni. Nálunk is vannak alapítványok, amelyek például a romáknak programokat szerveznek. Ha megnézzük, az állami szférán keresztül 200 millió euróval támogat romaprogramokat Soros György. Emögött is azt kell látni, hogy Soros kormányváltást akar Szlovákiában? Ilyen összeesküvés-elméleteket soha nem lehet támogatni, és ezt jó időben jeleztük is Ficónak, hogy nem hagyjuk szó nélkül.

– Magyarországon mégis működik ez, legalábbis bő kétmillió Fidesz-szavazó elhiszi. Szlovákiában miért nem ez a helyzet?

– Mert itt nem tartóztatták fel a migránsokat, nem engedték be hirtelen nagy számban őket a főváros egyik központi pályaudvarára, majd amikor már jó sokan felgyűltek, és a budapestiek napokon keresztül érezhették a feszültséget, nem engedték őket azonnal Ausztriába. Emlékszem, hogy a magyar–román meccsről mentünk volna hazafelé, amikor letereltek minket az M1-es autópályáról, mert akkor hirtelen kellett a hely a migránsoknak. Majd felépítették a kerítést, és ezt a helyzetet használták ki a kormány részéről Magyarországon. „Látjátok, mit állítottunk meg?” – mondja a magyaroknak azóta is a kormány, és e mögé már be lehetett tenni Sorost vagy legutóbb az ENSZ-t is. Nálunk ez azért nem működne, mert migránsok nem jöttek be, ugyanakkor befogadtunk szír keresztényeket. Kétharmaduk már visszatért a hazájába. Egyébként azért sincs értelme a kvótának, hiszen miért is maradna bármelyikük Szlovákiában vagy Magyarországon. Ezt igyekeztem elmagyarázni nemrég az Európai Néppárt vezetőinek is, amikor találkoztam velük.

– Ha már szóba került az Európai Néppárt: egyre többen kritizálják a Fideszt populista, EU-ellenes politikája miatt. Ön hogyan látja, nő a türelmetlenség a párttal szemben?

– Az egész világon előretörnek a radikális pártok, a mérsékeltek mindenhol gyengülnek. Az Európai Néppárt ezért nagyon óvatos, és arra törekszik, hogy most, amikor még erős, sikerüljön elfogadni például az EU következő hétéves költségvetését. Nem véletlen, hogy a lengyel kormánnyal szembeni eljárás is ilyen óvatosan halad.

„Az ellenzék meg tudná szorítani a Fideszt, ha jó egyéni jelöltjei lennének. A két ország közötti kapcsolatban egyvalamit kell mindig látni: ha a viszony romlik, a szlovákiai magyar kisebbség helyzete is romlani fog” Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

– Nagy kérdés, mi lesz, ha kialakul esetleg a „mag-Európa”: Szlovákia egyértelműen a centrumba tartana, Orbán Viktor inkább a periférián látná szívesebben Magyarországot.

– Van azért egy V4-es csoport, ha összetart, odafigyelnek a véleményére. De nálunk euró van, a másik három ország nem is gondolkodik róla. Kérdés, hogy az új német kormány mennyire tudja támogatni az európai integráció felgyorsítását. Merkel a napokban jelentette ki, hogy az EU-nak továbbra is 27 egyenrangú partnerből kell állnia.

– Közvetlenül a magyar parlamenti választások előtt beszélünk. Milyen eredményt tippel, és hogyan változhat a két ország viszonya?

– Nem tippelnék, mert két éve itt, Szlovákiában senki nem tudta korrektül megbecsülni az eredményt. Az ellenzék meg tudná szorítani a Fideszt, ha jó egyéni jelöltjei lennének. A két ország közötti kapcsolatban egyvalamit kell mindig látni: ha a viszony romlik, a szlovákiai magyar kisebbség helyzete is romlani fog.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.04.07.