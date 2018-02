Nyárról ismerős bizsergés a téli olimpián

Bizonyára sokan ismerik azt az érzést, amikor egy-egy olimpián honfitársaink szereplésekor vagy arra várva fokozott izgalmi állapotba kerülünk, gondosan az agyunkba véssük az időpontot, amikor le kell ülni a tévé elé, netán amikorra a haverokkal összegyűlünk. Így voltam például 2012-ben, a kézilabda-válogatott heroikus negyeddöntője után az elődöntő miatt dörzsölve a tenyeremet, vagy amikor másfél éve az érettségi találkozónk programját szakíttattam meg, hogy láthassuk a kajaknégyesünk olimpiai bajnoki címét.

Piros-fehér zöldre festett, olimpiacentrikus szemüvegen keresztül figyelve a világ sporteseményeit, ezek az érzelemdús pillanatok csak négyévente jöhettek el. Ám kedden ez egy csapásra megváltozott. Már a szombati ötödik hely is sokat lendített, ám tegnap úgy dobogott a szívem a rövid pályás gyorskorcsolyaváltóért – 45 körön át drukkolva, hogy az első két hely valamelyikén maradjanak Liuék –, hogy az örömittas asztalra csapás után végképp azt éreztem: ez most valami ismerős érzés… Az pedig pláne, hogy miután döntőbe jutott a négyesünk, megkülönböztetett figyelemmel várom a jövő csütörtököt, amikor is a négycsapatos fináléra sor kerül.

Burján Csaba és Knoch Viktor ünnepli az elődöntőben elért második helyet Fotó: Szalmás Péter / MOB

A fiúk keményen megdolgoztak érte, ahogy interjúnkban Knoch Viktor ígérte, nem törtek meg a nyomás alatt, a szezon eddigi részén mutatott ingadozó formájukat feljavították, s gyakorlatilag tökéletes 5000 métert futottak. „Reméljük, hogy erre a szezonra már kihibáztuk magunkat” – mondta, így is lett, s csak bízni tudunk benne, hogy a kijelentés megállja majd a helyét a finálé után is.

Jegyezzék fel önök is: február 22., 12 óra 52 perc. És addig is drukkolhatunk az egyéni versenyszámok sikereiért, mert nem kizárt, hogy ezelőtt meglesz 38 év után az első magyar téli olimpiai érem. Azzal talán mindenki szívébe belopózhat a zömében a nyári olimpiákról ismerős érzés.

Ami tartósan átragadhat a téli játékokra is, ehhez elég az életkorokból kiindulni: Liu Shaolin Sándor 22, Liu Shaoang 19 éves, de a lányok legjobbja, Jászapáti Petra is csak 19.