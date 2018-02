Ők a magyar csapat „titkos szurkolói” az olimpián

No nem a képen látható zenés felvonulás résztvevőire gondolok, bár kétségtelen, ők is nemzeti színeinket jelenítették meg a zászlóinkkal a kelet-koreai Kangnung vasútállomásán, a téli olimpia jeges eseményeinek központjánál.

Magam is ide érkeztem – és ebbe a műsorba csöppentem – szombat délelőtt, ám a vonatra való felszálláskor jóval nagyobb volt a csodálkozásom. Két sorral előttem egy fiatal koreai házaspár foglalt helyet, a feleségen pedig egy Hungary feliratú, fekete baseballsapkát pillantottam meg.

Ők is elcsodálkoztak azon, hogy én meg pont ebből a kis országból érkeztem, mosolyogva mondták, hogy két éve jártak Magyarországon, s budapesti turistaútjuk során vették ezt a sapkát, amelyet azóta is hord a hölgy. (Az oldalán még hazánk térképe is látható piros-fehér-zöldben – jó minőségű fotót azonban sajnos nem sikerült róla készítenem.)

Annyira azért nem romantikus a történet, hogy annyira tetszett nekik hazánk, hogy azóta bármerre járnak sportolóink, mindig követik őket szurkolóként, csupán Szöulból utaztak át beleszagolni az olimpiai hangulatba. Még jegyük sem volt, csak körbenéztek, pedig Liu Shaolin Sándor esetleges kiemelkedő teljesítménye szombaton újabb piros-fehér-zöld ruhadarabok beszerzésére ösztönözhetné őket.

Mindenesetre újra kiderült: kicsi a világ.