15 év múlt 15 év jövővel találkozik a vizes vb-n

„Nem én vagyok Sós Csaba. Csak szeretnék Sós Csaba lenni” – mormolta maga elé Bienerth Gusztáv, miután a vizes vb-n szereplő sportágak válogatottjai a viadal előtt két nappal a felkészültségükről adtak számot, és ez alkalommal a Sós Csaba úszókapitány nevét tartalmazó cetli mögé ült be.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A vb-t beharangozó események háziasszonyaként rendre feltűnő Demcsák Zsuzsa azonban nem a leginkább várt sportág vezetőit, hanem a sportállamtitkár Szabó Tündét kérte várakozásainak összefoglalására.

– Szinkronúszásban egy versenyszám kivételével mindenütt lesz magyar, műugróink közül néhányan pedig többszörös Eb-bronzérmesként kezdik meg szereplésüket – sorolta. Említette azt is: nyílt vízi úszóink folyamatosan a világ élvonalában vannak, férfi- és női vízilabda-válogatottunk pedig döntőzött legutóbbi tornáján.

Mostohagyerekek: műúszás, ugrás

Sportágankénti részletekről aztán a szövetségi vezetők egyesével is beszámoltak. Iker Bernadett a szinkronúszók alelnökeként elmondta, 2015-ben nagy lendületet adott a sportágnak, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitánya lett az orosz Natalja Taraszova, aki azonnal összeterelte a legjobb fiatalokat, akik most már nem is egyénileg, klubban, hanem a válogatott tagjaiként edzenek napi hat órát heti hatszor. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy az ugrások és a kiemelések minősége javuljon, ezáltal pedig meggyőzzük a pontozókat, a magyar műúszás már nem csak a nemzetközi középmezőnybe vágyik. Produkciójukat a Városligeti-tavon lehet majd megcsodálni péntektől nyolc napon át, a FINA-vb-k történetében először fedetlen, mobil medencében.

Kelemen Ildikó 47 éve kezdte műugró-pályafutását, mindennel képben van, ezért is volt fontos, amit elsőként kiemelt: a létesítményhelyzet a sportágban most kezd méltóvá válni. Mint korábban lapunk is írt róla: már csak Albániában és Magyarországon nem volt fedett ugrótorony Európában a Duna Aréna felépültéig, most viszont rendes gyakorlóhely is várja az ugrókat gumiasztallal együtt – ismeretes, a londoni olimpián az óvatos magyar sportolók nem merték használni a kiegészítő eszközöket, mert itthon nem állt módjukban hasonlóakkal megismerkedni. Ami a várható eredményességet illeti, a Tuzson Bence Fidesz-politikus által vezetett szövetség két női és három férfiversenyzőt indít, 13-ból 5 versenyszámban leszünk ott a rekordszámú mezőnyben. Nem kevesebb, mint 262 sportolót vonultat fel a műugrás a Duna Arénában péntektől – óriás-toronyugrásban a Batthyány téren nem lesz magyar ugró, sajnos itt még nem tartunk.

Vízilabda: aranyról egy szót se!

Kemény Dénes már számtalanszor elmondta, amit most is, mind a férfi-, mind a női válogatottunk éremre esélyes és dobogóra várható, a férfiaknál a szerbek, a nőknél az amerikaiak az aranyvárományosok, ugyanakkor a hétvégi miskolctapolcai Vodafone Kupán második helyen végzett női válogatottról elmondta, az elmúlt két évben nem volt olyan csapat, amely az amerikai válogatottal a harmadik negyed végén még versenyben lett volna, a magyar most igen, és a vb-ig Egerben együtt is gyakorol a két alakulat, amiből csak profitálhatunk – arról már nem is beszélve, hogy Takács Orsolya személyében világbajnok is van a csapatban, a többiek pedig két kivételtől eltekintve Európa-bajnokok, ismerik tehát a sikerhez vezető utat.

A vízilabda-események jegyeire 3-4-szeres túljelentkezés van, az érdeklődéshez viszont párosul a színvonal Kemény szerint hosszabb távon is, amit a rengeteg új uszoda garantál. Saját csapatával (Millennium) a veterán-vb-n is elindul augusztusban, egy török és egy milánói csapat ellen kezd, és csak a győzelem elfogadható számára.

Bienerth? Inkább Sós

Bienerth Gusztáv az úszószövetség elnökeként egy aranyérmet már most odaadna a Duna Aréna szélsebes felépítéséért, illetve a vb-felkészülés tempójáért, a szakmai kérdésekben viszont Sós Csaba kapitányra hárította a sajtó érdeklődését. Annyit azért elmondott, napokon belül eldől a 2022-2024-es rövid pályás világbajnokság helyszíne, az egyiket hazánk is megnyerheti.

Sós arról számolt be, a következő két hétben az úszók a medencében meg fogják mutatni, milyen a lelki állapotuk, és különleges élményt vár maga is attól, hogy az elmúlt és a következő 15 év meghatározó magyar úszóit most egy viadalon láthatjuk. Ismert, Cseh László 2003 óta minden vb-ről hozott érmet, Gyurta Dániel kiváló erőben érzi magát, a fiatalok nemrég hoztak 11 aranyérmet az ifi-Eb-ről, Hosszú Katinkáról pedig nem is kell már beszélni.

A vizes világbajnokság két nap múlva kezdődik egy dunai megnyitóval, amit a Lánchíd és az Erzsébet híd közti rakparti szakaszokról lehet majd a legjobban élvezni.