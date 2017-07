150-200 millió a tét: a jégkorong szövetség nagyon várja a Mol válaszát

A Mol immár nyolc éve bőkezűen támogatja a magyar jégkorongot, névadó szponzora a magyar bajnokságnak, szerződéses partnere a szövetségnek (MJSZ), a felnőtt és utánpótlás válogatottakat is szponzorálja.

A 24.hu szerdán alaposan belecsapott a lecsóba, ugyanis azt írják, a legnagyobb magyar vállalat szakítás közeli állapotba került a szövetséggel. A portál úgy tudja, Such György elnökkel nem hivatalosan közölték a Mol távozási szándékát, de erről hivatalosan sem a szövetség sem a cég nem adott ki közleményt. A cikket jegyző újságíró legfelülről, elnöki szintről kaphatott fülest, az infójáról azonban a lenti szinteken egyelőre senki sem hallott, vagy nem vallják be.

Annyit sikerült megtudnunk, hogy a múlt héten a szövetség marketing igazgatója, Boros Péter és Szőke Álmos ligaelnök bemutatta a Mol-nak a szakmai elképezlésüket a következő évre, és egyelőre nem született megállapodás.

Boros Pétertől megtudtuk, amit Kovács Zoltán szakmai alelnök is közölt velünk korábban: az olajipari cég névadó szponzori megállapodása minden szezon végén lejár, ezt újratárgyalják, és az elmúlt nyolc évben mindig sikerült megállapodni az újabb egy éves szerződésről. Olyan év is volt, amikor csak szeptemberre sikerül megállapodni. Ez a legkésőbbi dátum, ugyanis szeptemberben már kezdődik a bajnokság, addig a jégfestést is meg kell csinálni, a szponzorok neveinek ott kell virítani a pályákon.

A válogatott más tészta, a támogatásról szóló szerződés december 31-ig szól, meglehetősen furcsa húzás volna, ha az érvényben lévő megállapodást felbontaná a Mol, erre vajmi kevés az esély.

Információink szerint a napokban megszületik a döntés, hogy marad-e a Mol, vagy megy. Ha utóbbi forgatókönyv valósulna meg, az veszélybe sodorná a magyar bajnokság megrendezését, ugyanis a tao-pénzekkel, szponzorációval együtt mintegy 150-200 millió forint forog kockán. A bajnokság kezdetéig hátralévő hetekben pedig csoda kéne ahhoz, hogy a szövetség új névadó szponzort találjon.

Az MJSZ már csak azért is reménykedik a Mol megtartásában, mert korábban elégedett volt a cég az együttműködéssel, nem mellesleg a jégkorong a leggyorsabban fejlődő hazai csapatsportág, folyamatosan nő a népszerűsége.