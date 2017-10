„36 éve futok egyfolytában” – Staicu Simona visszavonul

Maratoni szinten fiatalnak számít az 1989-es születésű, pécsi Szabó Tünde, aki 2 óra 42 perces idővel nyerte a nők versenyét vasárnap a 32. Spar Budapest Maratonon. 9 perccel verte a táv legendáját, a 46 esztendős Staicu Simonát, aki – hiába könyörgött neki kisebbik lánya, hogy maradjon a pályán – ezzel a versennyel nyugdíjazta magát.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Nagyon nagy elégedettséget éreztem a befutás után. Ezen a szinten edzeni eléggé nehéz a család mellett, úgy döntöttem, visszaveszek ebből a tempóból, elég volt” – jelentette be a köztévén csütörtök reggel a román születésű magyar hosszútávfutó, ötszörös maratoni magyar bajnok, múlt vasárnapig pedig címvédő.

Staicu természetesen nem hagy fel a futással, mindössze a tempóból vesz vissza: „Harminchat éve futok megállás nélkül, félek attól, hogy a szervezetem nem fogja nagyon sokáig bírni, bár úgy fejeztem be, hogy semmim sem fáj. Jobb óvatosnak lenni” – fogalmazott a veterán élsportoló. Ő a budapesti maraton magyar pályacsúcstartója 2.37:47-es idővel, de most vasárnap is 2.52-n belüli idővel futott be a második helyen úgy, hogy pontosan tudta, milyen időre képes az edzések alapján, ezért tehát nem is érzett különösebb fáradtságot. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a maratonfutást hobbiszinten folytatja, csak már nem 2.50-es időcéllal fog rajthoz állni, megelégszik majd 3.15-ös eredményekkel is. Egyéni csúcsa egyébként Milánóból, 2002-ből 2 óra 29 perc 59 másodperces eredmény.

Önmagának is szól a figyelmeztetése: „Tisztelni kell a maratont, úgy kell elindulni, hogy az emberrel minden rendben, és mindig el kell felejteni az előző versenyt.”

Staicu Simona tizenhárom-tizennégy éves korában indult először futóversenyeken, közben a gátfutással, a magasugrással és a távolugrással is kacérkodott, de mivel nem nőtt nagyobbra 163 centinél, sikerélmények igazán az egyre hosszabb távokon érték, 3000, majd 5000 méteren, végül a maratoni távon. 5000 méteren a legjobbja 15:36,69, a dupla ekkora távon 32:36,88. A BVSC versenyzője volt, lábában több mint kétszázezer kilométer van. Az utolsó időszakban heti 100 kilométert edzett pályán és terepen egyaránt.