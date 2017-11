75 éves a magyar kajaksport Alex Fergusonja

Fábiánné Rozsnyói Katalin versenyzőként ezüstérmet szerzett kajak kettesben 500 méteren az 1968-as, mexikóvárosi olimpián. Pályafutása befejezése után, 1977-ben kezdett edzősködni. Első kiemelkedő versenyzője Mészáros Erika volt, aki húszévesen, 1986-ban két vb-címet szerzett, majd egy olimpiai ezüst után Barcelonában a négyes tagjaként aranyat is nyert Czigány Kinga, Dónusz Éva és Kőbán Rita társaságában. Kőbán számos világbajnoki címe mellett 1996-ban egyesben, 500 méteren lett első a játékokon, Sydney-ben pedig második a négyessel. Ekkor már feltűnt Kovács Katalin is, aki Szabó Szilviával párosban is ezüstérmet szerzett 2000-ben, és Janics Natasa szintén ekkor kezdett vele edzeni.

Kovács és Janics sokáig verhetetlen párost alkotott, mind a világ- és Európa-bajnokságokon, mind pedig az athéni olimpián, és kimagasló sikert hozott számukra a 2006-os, szegedi világbajnokság is, amelyen együtt hat számot nyertek. 2007-ben Janics elhagyta a csoportot, majd az olimpia előtt többen – köztük Kovács Katalin is – követték, így az edző Benedek Dalmával és Paksy Tímeával folytatta a közös munkát.

Fábiánné 2011-ben kezdett férfiakat edzeni: a Tóth Dávid – Kulifai Tamás kettős a hazai rendezésű vb-n rögtön aranyérmet nyert kajak kettesben 500 méteren. A következő állomás a londoni olimpia volt, ott Tóth és Kulifai – Kammerer Zoltánnal és Pauman Dániellel – olimpiai ezüstérmet szerzett.

A két sportágat ritkán érdemes összevetni, de talán a háromszoros skót, tizenháromszoros angol bajnok, a Manchester Uniteddel több Bajnokok Ligáját, Kupagyőztesek Európa-kupáját, FA-kupákat nyerő labdarúgóedző, Sir Alex Ferguson teljesítményéhez mérhető, amit a kajakedző idehaza véghez vitt.

Fábiánné az M1-en vasárnap este arra a kérdésre, hogy hosszú pályafutásából melyik a legszebb emlék, a szívének a legkedvesebb győzelem, azt mondta, az 1996-osnak „végtelenül örült”.

„Amit Kőbán Rita Atlantában véghezvitt, az nagy megkönnyebbülés volt” – fogalmazott, egyúttal emlékeztetett arra, hogy már 1992-ben nyerhetett volna, de ott ezüstérmet szerzett, ezért különösen értékes, hogy négy évre rá nyerni tudott. Ráadásul ez volt az első egyéni olimpiai győzelem, amely edzőként hozzá kötődött.

Arról is beszélt, hogy tanítványaitól sokkal többet követel, mint amit versenyzőként ő maga tudott volna nyújtani. „De nem lehet összehasonlítani az akkori versenyzést meg a mait, teljesen más a mostani” – indokolta szigorát.

Fábiánné Rozsnyói Katalin korábban női és férficsoportok felkészülését irányította, most viszont egy versenyző, Takács Tamara edzéseit vezeti – az idei eredmények alapján sikeresen. Takács vezérevezőse volt a racicei világbajnokságon aranyérmes négyesnek, az egység tagjaként a plovdivi Európa-bajnokságon is diadalmaskodott, és a kontinensbajnokságon 500 méteren egyesben is a legjobbnak bizonyult. A tréner elmondta, hogy nagyon jól érzi magát az új felállásban.

„Jó kontaktust tudok kialakítani vele” – mondta, majd úgy folytatta, hogy mivel nincs csapat, nincs féltékenység sem. „A következő évre készülünk, valahogy úgy terveztük el, hogy lépcsőfokonként haladunk. Most az első lépcsőfokot megtettük, még van három az olimpiáig.”

Az edző szerint nagy kihívás elé néz versenyzője jövőre, ha ugyanolyan eredményes akar lenni, mint idén, mert két olyan egyéniség fog visszatérni, aki anyai örömök miatt az idei évet kihagyta – utalt az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danutára és a szintén ötkarikás aranyérmes Csipes Tamarára. Kozákkal egyébként 2008 óta nem beszéltek a közös munka végeztével, de ma már újra beszélő viszonyban vannak.

Fábiánné Rozsnyói Katalin azt is megemlítette, hogy pályafutása során a férfiakkal könnyebben szót értett.

„A fiúk nyíltabbak, a fiúkkal haveri kapcsolatot alakítottam ki. A lányok azért visszafogottabbak, lehet, hogy egymás között pletykásak, de saját magukat soha nem adják ki”

– fogalmazott.

Fábiánnéról az évek során mondták már, hogy összeférhetetlen, sőt azt is, hogy szadista, miközben ő a vádakat visszautasítva magát mindig úgy jellemezte, következetes. Az egyrészt beszédes, hogy mind női, mind férfivonalon egészen döbbenetes eredménysora van trénerként. Másfelől a Nemzeti Sportnak azok a versenyzők is pozitívan nyilatkoztak róla, akik otthagyták a csoportját. A háromszoros olimpiai, sokszoros világ- és Európa-bajnok kajakozó Kammerer Zoltán például azt mondta, neki köszönhette a sokadvirágzását, és lenyűgözőnek nevezte motivációját, felkészültségét, modern edzésmódszereit. Douchev-Janics Natasa úgy emlékezett vissza a vele eltöltött időszakra, hogy aki lazsált, csak egy ideig tartozhatott az ő csoportjába. Az ő és férje, Fábián László „Öcsi” segítségével meg tudta valósítani, amit akart, ezért hálás Fábiánnénak.

A szövetség bő egy hete aranyérdeméremmel ismerte el eddigi sikeres munkáját, a kajak-kenu sport érdekében végzett több évtizedes tevékenységét és kiemelkedő sikereit, emellett pedig jelölt a Prima Primissima díjra a sportkategóriában.

Fábiánné Rozsnyói Katalin 2014 májusában úgy nyilatkozott, hogy a riói olimpián felhagy az edzősködéssel, de sportágától nem szakad el, később azonban úgy döntött, a tokiói nyári játékokig folytatja tevékenységét.

A Magyar Sportújságírók Szövetségénél 2001 és 2006 között sorozatban hatszor ő volt az év edzője.