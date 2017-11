A Barcát, a PSG-t és önmagukat kell legyőzni

Két szuperhatalom, a Paris Saint-Germain (PSG) és a Barcelona lép fel a hétvégén Veszprémben, illetve Szegeden, két BL-együttesünknek viszont a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy megújítsa saját játékát. Bárki volt eddig az edző az Alföldön – Vladan Maticstól Skaliczki Lászlón át Carlos Pastorig –, Európa legerősebb csapataira is veszélyt jelentett otthon a Tisza-parti csapat. Az elmúlt hetek alapján ez már a múlt: háromszor kapott ki otthon reménytelen játékkal a Mol-Pick Szeged. Feltételezésünk szerint kiismerték a Pastor-játékot, és ezt alátámasztotta lapunknak Ökrös Csaba, a TF tanszékvezető docense, akivel a kézilabda változásáról beszélgettünk (később részletesen is írunk a témáról).

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Alighanem az a Szeged nagy gondja, hogy első számú irányítója, Stas Skube bármilyen ügyes, apró termete miatt nem jelent folyamatos gólveszélyt a kapura, így a csapat támadási variációi leszűkülnek. A jelen keret pedig a szakember szerint nem alkalmas rá, hogy három átlövő legyen a pályán a belső posztokon. A nyáron játékmesternek szerződtetett Dmitrij Zsitnyikov jelent tán megoldást, más kérdés, hogy vasárnap a Barcelonát már Aron Pálmarsson vezetheti, aki percekkel a szezonkezdő edzés előtt SMS-ben köszönt el Veszprémből.

Pálmarsson távollétében Lékai Máté káprázatosan vezényelte a Veszprémet – egészen a múlt heti párizsi csatáig. Ökrös Csaba úgy látja, a többi BL-csapat kárán a PSG megtanulta, mennyire és hogyan kell figyelnie Lékaira, így olyan védelmet húzott a kapuja elé, hogy „mozdulni sem tudott, és a kaput sem látta”. Ha pedig mégis, akkor a Lékait szintén kielemző Thierry Omeyer kapus már ott várta a lövést az alsó sarokban.

A BL-ben eddig csak Lékai élvezte irányítóként Ljubomir Vranjes edző bizalmát, a trénernek ezért komoly feladatot jelenthet, hogy új elemeket vigyen Lékai játékába. A magyar kézilabdázó a Bajnokok Ligája-szinten gyengébb fizikumát (ráadásul aprítják is rendesen) rendkívüli mozgáskészséggel, kreativitással és gyorsasággal ellensúlyozza, ezek most szombaton is a segítségére lesznek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.18.