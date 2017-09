A cseppnyi ország, mely csodát csinál sportban

Ilyen kis nemzet ilyen nagy eredményt ekkora csapatsportban még nem ért el, mint Szlovénia a férfikosárlabda-Eb megnyerésével. Hogyha a népszerűségi listákat nézzük a világban, a labdarúgás mögött a kosárlabda és a röplabda fér fel a dobogóra. Azzal, hogy a kétmilliós Szlovénia veretlenül lett a kontinens legjobb kosárcsapata, nagyobb bravúrt hajtott végre a hárommilliós Litvániánál is, amely 2003-ban nyert.

A legnyugatibb délszláv nemzet egyebek között az elődöntőben 92-72-vel elintézte a címvédő spanyolokat, majd vasárnapi lapzártánk után, az isztambuli fináléban 93-85-re győzte le Szerbiát, amely így a legutóbbi olimpia és vb után újabb döntőt bukott el – vagy éppenséggel nyert ismét ezüstérmet.

Szlovénia két játékosa is helyet kapott az álomötösben: Goran Dragic a Miamiból és a tizennyolc éves Luka Doncic a Real Madridból. Dragic mondta Doncicről:

– Egy gyerek még. A szobatársa vagyok, rajzfilmeket néz, meg a Jóbarátokat. Hihetetlen nagy szerencse, hogy itt van velünk.

Luka Doncic, aki a Jóbarátokkal kapcsolódik ki Fotó: Ozon Kose / Europress/AFP

Dragic lett a torna legeredményesebb játékosa, míg a kiegészítőembernek számító Sasa Zagoracot ősztől az NB I-es középcsapatnak számító Sopronban látjuk.

Sok meglepő tényre felhívta a figyelmet a végeredmény. Például arra, hogy a kosársportjukról, labdajátékaikról is híres jugoszláv utódállamok korábban még soha nem nyertek a férfiaknál kosárlabda Eb-t. Az olimpiákon a horvátok és a szerbek is eljutottak már a döntőig az elmúlt huszonöt évben (a szerbek kétszer is), az Európa-bajnokságon viszont a fináléba is csak egyszer sikerült bekerülnie valamelyiküknek (Szerbiának). Mindez a kontinenstorna erejét és színvonalát is mutatja, még értékesebbé téve Magyarország nyolcaddöntős szereplését.

A délszláv nemzetek közül négy is helyet követelt magának a legjobb tizenhat között (ez igaz a szovjet utódállamokra is), a lakosságát nézve törpének számító Szlovénia pedig újabb nagy csapatsportban kápráztatta el a világot. Két éve röplabdában játszottak a férfi Eb-n döntőt, Jan Oblak (Atlético Madrid) révén világklasszis labdarúgókapusuk van, aki BL-fináléban is védett, míg a Maribor tagja a Bajnokok Ligája mezőnyének – ennyit a három legnépszerűbb csapatsportról. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a szlovénok a vb-k alapján jégkorongban is a világ legjobb 16 csapata közé tartoznak, férfikézilabdában pedig idén vb-bronzot nyertek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.19.