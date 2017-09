A fiatalok és a drukkerek nyerhetnek a legtöbbet a sikeres kosár-Eb-vel

Nem állt még vissza a hétköznapokba a kolozsvári-isztambuli kosárlabda-Európa-bajnokság után a férfiválogatott két szombathelyi erőssége, Perl Zoltán és Tóth Norbert, hétfőn kerül erre sor, azonban Perl már ledugta az orrát egy edzésre, hogy megismerkedjen a Falcóhoz újonnan érkezett kosarasokkal, és a szakvezetéssel egyeztessen a jövő héttől rá váró munkáról. Mint az M4 sporttévének péntek reggel elmondták, nem lesz egyszerű.

„Napok, hetek, hónapok kérdése lehet, hogy ezeket az élményeket fel tudjuk dolgozni” – fogalmazott a nyolcaddöntőig jutott, ott a világelithez tartozó Szerbiát is megszorongató nemzeti együttes játékosa, Tóth Norbert. A sikerrel megvívott csaták várható hatásai között Perl Zoltán elmondta, valóban lehet ugródeszka az Eb-t megjárt játékosoknak a menetelés, játékelemzők és menedzserek több magyar kosaras nevét is felírhatták, és nem elhanyagolható az sem, hogy a hazai és külföldi sporttársadalom megismerte a magyar kosárlabdázást.

Klubcsapatuktól az idei elvárás idén sem lesz kevesebb, mint tavaly. A tavaszi idényben a Falco döntőt játszhatott a Fehérvárral, és Tóth Norbert szerint ha a csapat együtt marad, az érkező játékosok beépülnek, és a védekezést sikerült összerakni, akkor összejöhet egy nagy eredmény az idei szezon végén is.

Visszatérve az Eb-re, Perl Zoltán reményét fejezte ki, hogy a fiatalok még keményebben dolgoznak majd, látva, hogy ilyen sikereket lehet elérni, és talán több néző is kilátogat a bajnokikra, aminek az is motorja lehet, hogy egyre tovább jutnak a magyar klubok is a nemzetközi kupákban, például a Szolnok legutóbb a Bajnok Ligájában szerepelhetett.