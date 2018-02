A Győr elnökének nagyon szimpatikus a Ferencváros, de...

Miután a hét elején, akárcsak egy éve ilyenkor, újabb külföldi játékosok érkezését jelentette be a Győri Audi ETO kézilabdacsapata, Bartha Csaba klubelnök a Sport TV Harmadik félidő című műsorában magyarázta a koncepciót. Ez alapján a jövőben sem nagyon várhatjuk, hogy magyar fiatalokkal lesz majd teli a csapat a BL-ben, bár itthon van erre jó példa.

„Vannak terveink a magyar szövetséggel karöltve, de erről még nem szívesen beszélnék, mert még nincs teljesen kiforrva – mondta Bartha Csaba. – A lényege az lenne, hogy megoldjuk a fiatalok versenyeztetését. Sokan beszélnek itthon Fradi–Győr-ellentétről, de

nekem nagyon szimpatikus a Ferencváros abból a szempontból, hogy például Metzben is több fiatallal a kezdőben vette fel a küzdelmet, és ezek a játékosok megállták a helyüket.

Bartha Csaba Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Ez példaértékű koncepció, de mi Győrben más utat járunk, igenis világsztárokat igazolunk. Minden évben az az elvárás a város, a szponzorok és a szurkolók részéről, hogy megnyerjük a BL-t, ennek szellemében igazolunk, ezt vállaltuk fel. De nem szeretnénk kibújni a felelősség alól, próbáljuk a szövetséggel megtalálni azt az utat, hogy a legtehetségesebb játékosaink fejlődni tudjanak az NB I-ben.”

A BL-címvédő Győr hétfőn közleményben jelentette be, hogy Veronica Kristiansen és Kari Brattset személyében két norvég játékossal, továbbá a francia Amandine Leynaud-val erősíti meg a keretét a következő szezonra. Tomori Zsuzsanna, Kiss Éva és Puhalák Szidónia pedig szerződést hosszabbított.

„Azt tapasztaljuk a piacon, hogy a riválisaink is mozgolódnak, és szerintem hamarosan ők is bejelentenek új játékosokat – magyarázta Bartha Csaba. – Mi sem szerettünk volna lemaradni. Lehet azt mondani, hogy már most is erős a Győr kerete, de egy távozónk például biztosan lesz. Anja Althaus csak egy évet vállalt, a beálló posztot így mindenképpen meg kellett oldani. Ezért nagyon örülök Kari Brattset érkezésének, aki a világbajnokságon is meggyőző teljesítményt nyújtott. Kapus poszton az elmúlt időszakban voltak sérülések, ezért szerettünk volna biztosra menni, így a következő szezonban Amandine Leynaud-val együtt három kapusunk lesz. Veronica Kristiansenről se feledkezzünk meg, aki posztján ott van a három-négy legjobb között. Sok kérdést kaptam Eduarda Amorimról, de neki élő szerződése van, tehát a következő szezont biztosan velünk tölti.”