A japánok az olimpia költségcsökkentéséhez is értenek

A 2020-as tokiói olimpia rendezési költségeiről korábban egekig szökő költségnövekedésről beszéltek, a tervezett összeg négyszereséről is szó esett, mintegy 26 milliárd euróról. A számot megrökönyödéssel fogadták a japánok, és jelentős költségcsökkentést tartottak szükségesnek, mely úgy néz ki, meg is valósul. A szervezők most 312 millió euróval (körülbelül 100 milliárd forint) kevesebbel kalkulálnak.

Az egyik lehetőségük a spórolásra az építkezési technikában keresendő, a másik, hogy ideiglenes nézőhelyeket alakítanak ki az állandónak tervezett helyett. 2013-ban nyerték el a rendezési jogot, akkor hatmilliárd eurónak megfelelő jennel számoltak. Koike Juriko, az új tokiói kormányzó felülvizsgálatot kért a szám növekedése miatt. Ennek következményeképp a szervezők felére szállították le az elszállt költségeket. Ezzel a kormányzó a körülményekhez képest jól vizsgázott, hiszen a választási kampányának jelentős pontja éppen az olimpiai kiadások féken tartása volt.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, Thomas Bach szerint a kijelölt helyszíneken már nemigen lehet változtatni, ezzel a költségeken sem. Tokióban ő is ígéretet tett arra, hogy a NOB is segítséget ad a költségcsökkentés sikerességéhez. Mint mondta: „Senkinek sem áll érdekében, hogy elszabaduljanak a kiadások, a NOB meg akarja mutatni, hogy fenntartható és elfogadható költségekkel is meg lehet rendezni a játékokat”.