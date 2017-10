A kézilabda-kapitány lelkesen küzd a magyar nyelvvel, és magyar stílust akar

Vannak edzők és kapitányok, akik minden csapatra, keretre igyekeznek ráerőltetni a saját stílusukat, rendszerüket, mások a keretükhoz szabják a stílust. Ljubomir Vranjes, a szerb származású svéd tréner a dán–német határon fekvő Flensburgból hozott egy stílust a nyáron a magyar férfi kézilabdába, konkrétabban a Veszprémbe, de a válogatottban szavai szerint nem feltétlenül akarja ezt alkalmazni.

Vranjes a rohanásra épülő tempókézilabda híve, és nyilván az is marad szövetségi kapitányként. E héten az első napjait tölti a januári horvátországi Európa-bajnokságra készülő együttessel, a magyar szövetség honlapján a győri edzőtáborról úgy nyilatkozott:

– Többen kérdezték, milyen stílusban fog játszani a válogatott, de erre csak azt tudom mondani, hogy magyar stílusban, hiszen

ezért is fontos, hogy megismerjük egymást és megkezdjük a munkát az Európa-bajnokságra. Nincs túl sok időnk, de a többi csapat sem gyakorolhat többet a januári kontinensviadalra, így nekünk is ezzel kell jól gazdálkodnunk.

A több nyelven eddig is kiválóan beszélő Vranjesnek, aki szerb szülei közelségéért is vállalta el a magyarországi feladatokat, feltett szándéka volt megtanulni magyarul, és nem csak hároméves szerződése végére. A szövetség beszámolója szerint a nyár óta itt dolgozó szakember az edzésen

több alkalommal is magyarul nevezte meg a posztokat, és egy-egy feladat közben is igyekezett több magyar szót is beépíteni az instrukciók közé.